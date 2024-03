Skandalas Turkijoje: pergalę šventusius „Fenerbahče“ žaidėjus užpuolė šeimininkų sirgaliai, kilo muštynės

„Fenerbahče“ žaidėjai aikštės viduryje šventė pergalę ir tai išprovokavo šeimininkų sirgalius, kurie puolė aikšintis, o „Fenerbahče“ žaidėjai nesitraukė.

Užfiksuota, kaip Nigerijos žaidėjas Brightas Osayi-Samuelis bei belgas Michy Basthuayi demonstravo savo kovos menų sugebėjimus – daužė sirgalius ir atliko spyrį iš apsisukimo.

O olandas Jaydenas Oosterwolde'as pribėgo prie B.Osayi-Samuelio daužomo sirgaliaus ir spyrė jam į veidą.

Užfiksuota ir kaip vienas iš sirgalių su kampinio vėliavėle užpuolė „Fenerbahče“ vartininką Dominiką Livakovičių ir trenkė jam į veidą.

Everyone is talking about Osayi Samuels's punch in the silly Trabzonspor fan who attacked his team. Nobody is talking about the kick in the head by Oosterwolde. I am sure this guy is definitely ending up in the ER. 💀pic.twitter.com/R9tPZydWjF

