Pirmadienio vakarą dalį Lietuvos skalavo liūtys: sinoptikai atviri – „gerų žinių neturime“

„Nors ir ne visur pasitaiko, tačiau smarkios liūtys iš Lietuvos nesitraukia. Laukiantiems sausesnių orų, deja, gerų žinių neturime. Ateinančios darbo dienos taip pat bus drėgnos. Daugelyje rajonų palis, vietomis smarkiai (intensyvumas ≥15 mm per ≤12 val.) ir su perkūnija“, – feisbuke rašo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

Tarnyba kviečia naudotis „Meteo.lt“ orų programėle, kurioje matysite specialistų išleistus perspėjimus jūsų pasirinktai vietovei. Be to, realiu laiku (radarų žemėlapyje) galėsite stebėti per Lietuvą keliaujančias kritulių zonas.

Apie 19 val. feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nariai pasidalino, kad Palangoje „subjuro oras“.

Štai kitas grupės narys dalinasi, kaip skęsta jo kiemas Palangoje ir prie vaizdo įrašo ironiškai parašo, kad „viskas gerai toje Palangoje“.

Artimiausių dienų orų prognozė

Dieną lietaus debesys augs iš naujo, tik bus ne tokie vandeningi kaip šiandien. Lis daug kur.

Žemiausia temperatūra rytoj paryčiais bus 18–20 laipsnių šilumos. 20 laipsnių ir daugiau – tai jau atogrąžų naktis. Artimiausią naktį kai kur tokia gali būti. Rytoj oras sušils iki 24–26 laipsnių šilumos, šalies vakaruose bus 20–22 laipsniai.

„Kitaip tariant, kol kas – nieko nauja“, – teigia sinoptikas Naglis Šulija. Vyraus debesuoti orai, ir naktį, ir dieną daug kur lis, ir naktį, ir dieną kai kur smarkiai. Galima ir perkūnija. Žemiausia temperatūra naktį bus 18–20, aukščiausia dieną 24–26, šalies vakaruose 20–22 laipsniai šilumos.

Trečiadienio naktį lis, kai kur smarkiai ir su perkūnija, daugiausia rytinėje šalies dalyje. Dieną šitaip lis jau daug kur. Naktį atvės nevienodai – paryčiais rytinėje šalies pusėje bus 16–18, vakarinėje pusėje 13–15 laipsnių šilumos; dieną bus nuo 17–19 laipsnių, kur ilgiau lis, iki 21–22, kur nors net iki 26 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį daug kur lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija. Ketvirtadienio naktį bus nuo 14 iki 18 laipsnių, dieną bus nuo 17–18 iki 27–28 laipsnių šilumos.