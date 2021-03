Mirė krepšininko Jono Mačiulio tėvas

„Netekome sąžiningiausio tarybos nario, kuris buvo ir tikra bendruomenės siela“, – portalo lrytas.lt žurnalistui Arūnui Karaliūnui kalbėjo Kauno rajono meras Valerijus Makūnas.

Pasak mero, J. Mačiulis ligomis nesiskundė. Krepšininko tėvas buvo žinomas savo krašto politikas.

Tėvo netekęs J. Mačiulis šiuo metu yra Atėnuose. Ten jis atstovauja AEK klubą.

Τhe family of AEK BC would like to express its’ sincere condolences to Jonas Maciulis who mourns the loss of his father. May he Rest in Peace. #AEKBC @JonasMaciulis8 pic.twitter.com/61HrGK8jsz