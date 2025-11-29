 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Milan“ po dramatiškos pabaigos nugalėjo „Lazio“ ir pakilo į „Serie A“ viršūnę, Allegri buvo išvytas iš aikštės

2025-11-29 23:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 23:59

Italijos čempionate pergalę šventė „Milan“ komanda.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Italijos čempionate pergalę šventė „Milan“ komanda.

REKLAMA
0

Po dramatiško rungtynių finišo „Milan“ atsilaikė ir 1:0 patiesė Romos „Lazio“ komandą.

Įvartį „Milan“ komandai pelnė Rafaelis Leao. Jis pasižymėjo antrojo kėlinio pradžioje.

Visgi, pagrindiniai įvykiai vyko jau per pridėtą laiką. Jo metu „Lazio“ signalizavo teisėjui, jog oponentas baudos aikštelėje sužaidė ranka, o šis po pokalbio su VAR nusprendė eiti prie ekrano patikrinti epizodą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu neatlaikė „Milan“ trenerio Massimiliano Allegri nervai. Savo nepasitenkinimą arbitrui reiškęs strategas prieš save išvydo raudoną kortelę ir buvo pasiųstas į tribūnas.

Vaizdo peržiūra truko net 6 minutes, tačiau galiausiai arbitras nusprendė baudinio neskirti ir „Milan“ pavyko išlaikyti trapų pranašumą.

Po pergalės „Milan“ pakilo į pirmąją „Serie A“ poziciją.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų