„Milan“ po dramatiškos pabaigos nugalėjo „Lazio“ ir pakilo į „Serie A“ viršūnę, Allegri buvo išvytas iš aikštės

Po dramatiško rungtynių finišo „Milan“ atsilaikė ir 1:0 patiesė Romos „Lazio“ komandą.
Įvartį „Milan“ komandai pelnė Rafaelis Leao. Jis pasižymėjo antrojo kėlinio pradžioje.
Visgi, pagrindiniai įvykiai vyko jau per pridėtą laiką. Jo metu „Lazio“ signalizavo teisėjui, jog oponentas baudos aikštelėje sužaidė ranka, o šis po pokalbio su VAR nusprendė eiti prie ekrano patikrinti epizodą.
Tuo metu neatlaikė „Milan“ trenerio Massimiliano Allegri nervai. Savo nepasitenkinimą arbitrui reiškęs strategas prieš save išvydo raudoną kortelę ir buvo pasiųstas į tribūnas.
Vaizdo peržiūra truko net 6 minutes, tačiau galiausiai arbitras nusprendė baudinio neskirti ir „Milan“ pavyko išlaikyti trapų pranašumą.
Po pergalės „Milan“ pakilo į pirmąją „Serie A“ poziciją.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.