 
Kalendorius
Lapkričio 29 d., šeštadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Italija „Serie A“

„Juventus“ palaužė „Cagliari“ ir nutraukė nelaimėtų rungtynių seriją Italijoje

2025-11-29 21:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-29 21:29

Nesėkmingų rungtynių seriją Italijoje nutraukė Turino „Juventus“.

Kenanas Yildizas | Scanpix nuotr.

Nesėkmingų rungtynių seriją Italijoje nutraukė Turino „Juventus“.

REKLAMA
0

„Juventus“ komanda namuose 2:1 palaužė „Cagliari“. Tai buvo pirmoji jų pergalė po dviejų iš eilės lygiosiomis pasibaigusių rungtynių.

Nors svečiams pavyko pasižymėti pirmiesiems po Sebastiano Esposito tikslios atakos, dar pirmajame kėlinyje „Juventus“ ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą. Abu įvarčius savo komandai pelnė Kenanas Yildizas.

Nepaisant pergalės „Juventus“ išliko septintoje „Serie A“ pozicijoje. Tiesa, dabar juos nuo lygos lyderių skiria vos 4 taškai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų