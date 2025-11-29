„Juventus“ palaužė „Cagliari“ ir nutraukė nelaimėtų rungtynių seriją Italijoje

„Juventus“ komanda namuose 2:1 palaužė „Cagliari“. Tai buvo pirmoji jų pergalė po dviejų iš eilės lygiosiomis pasibaigusių rungtynių.
Nors svečiams pavyko pasižymėti pirmiesiems po Sebastiano Esposito tikslios atakos, dar pirmajame kėlinyje „Juventus“ ne tik išlygino, bet ir persvėrė rezultatą. Abu įvarčius savo komandai pelnė Kenanas Yildizas.
Nepaisant pergalės „Juventus“ išliko septintoje „Serie A“ pozicijoje. Tiesa, dabar juos nuo lygos lyderių skiria vos 4 taškai.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.