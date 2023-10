Meksikoje visus nustebinę „Ferrari“ pilotai užėmė pirmą startinę eilę

Niekas „Ferrari“ pilotų neminėjo tarp kvalifikacijos favoritų, tačiau jie sugebėjo užimti visą pirmą startinę eilę. „Pole“ poziciją iškovojo monakietis Charlesas Leclercas (1:17.166 min.), o antras buvo ispanas Carlosas Sainzas jaunesnysis (1:17.233). Jie abu aplenkė olandą Maxą Verstappeną („Red Bull“, 1:17.263), o ketvirtą vietą sensacingai iškovojo australas Danielis Ricciardo („AlphaTauri“, 1:17.382).

„Tokio rezultato tikrai nesitikėjau. Aišku, tai jau antras savaitgalis iš eilės, kai taip kalbu, todėl žmonės tuoj pradės manimi netikėti, tačiau aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad „pole“ pozicijos šiandien nesitikėjau. Trečioje treniruotėje atrodė, kad esame tolokai nuo lyderių, bet kvalifikacijoje kažkaip viską išpildėme idealiai.

Uždėjus naujas padangas, tempas ženkliai pakilo. Jau galvojame apie rytojaus lenktynes, nes „pole“ poziciją iškovojome ne pirmą kartą, tačiau anksčiau mums tai negarantuodavo gerų rezultatų lenktynėse“, – sakė Ch.Leclercas.

Savų sirgalių akivaizdoje važiuojantis meksikietis Sergio Perezas („Red Bull“, 1:17.423) kvalifikaciją baigė 5-as. Šalia jo startuos pagrindinis konkurentas dėl antros vietos čempionate – britas Lewisas Hamiltonas („Mercedes“, 1:17.454).

Nesėkmė ištiko britą Lando Norrisą. „McLaren“ pilotas net nepateko į antrą kvalifikacijos dalį ir užėmė vos 19-ą vietą.

„Pirmo bandymo metu turėjau problemų, blokavau ratus, o kito bandymo metu dėl Fernando Alonso apsisukimo buvo parodytos geltonos vėliavos. Gaila, kad viskas taip susiklostė. Turėjau vieną gerą progą nuvažiuoti greitą ratą, tačiau tada blokavau ratus“, – sakė L.Norrisas.

Britas lenktynes pradės ne 19-as, o 18-as, nes japonas Yuki Tsunoda („AlphaTauri“) gavo baudą dėl bolido dalių keitimo.

