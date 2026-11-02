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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Meksikoje – netikėtas posūkis po finišo: 3 pilotai prarado taškus

2026-11-02 13:09 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 13:09
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Sekmadienį vykusios Meksiko miesto GP lenktynės „nesibaigė“ net ir po finišo. Teisėjai skyrė baudas net trims pilotams – Oscaras Piastri, Franco Colapinto ir Pierre'as Gasly neteko savo taškų, o galutinėje įskaitoje įvyko nemažai pokyčių.

Oscaras Piastri | EPA nuotr.
GALERIJA (31)

Sekmadienį vykusios Meksiko miesto GP lenktynės „nesibaigė“ net ir po finišo. Teisėjai skyrė baudas net trims pilotams – Oscaras Piastri, Franco Colapinto ir Pierre'as Gasly neteko savo taškų, o galutinėje įskaitoje įvyko nemažai pokyčių.

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(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Meksiko miesto GP lenktynės (11.01)

Didžiausią smūgį patyrė „McLaren“ atstovas O. Piastri. Australui buvo skirta 10 sekundžių bauda už susidūrimą su „Racing Bulls“ pilotu Arvidu Lindbladu.

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O. Piastri į Meksikos etapą atvyko po netikėto pasitraukimo iš antrosios kvalifikacijos dalies ir lenktynes pradėjo tik iš 12-osios pozicijos. Vis dėlto australas sugebėjo pakilti į septintąją vietą, tačiau saugos automobilio fazei pasibaigus A. Lindbladas jį aplenkė ir nustūmė į aštuntąją poziciją. O. Piastri netrukus pabandė susigrąžinti prarastą vietą, tačiau jo priekinis ratas kliudė „Racing Bulls“ piloto bolido galinį kairįjį ratą. Po kontakto A. Lindbladas rėžėsi į apsaugines užtvaras ir pasitraukė iš lenktynių.

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Teisėjai nusprendė, kad dėl incidento kaltas O. Piastri. Jų teigimu, australas dar buvo už varžovo, o susidūrimo buvo galima išvengti, jeigu po pirmojo posūkio jis būtų pasukęs labiau į kairę.

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Skirta 10 sekundžių bauda O. Piastri galutinėje įskaitoje nustūmė už 10-uko ribos. Australui tai buvo jau ketvirtasis šio sezono etapas, kuriame jis nepelnė taškų.

Nubausti buvo ir abu „Alpine“ lenktynininkai. F. Colapinto bei P. Gasly po lenktynių buvo iškviesti pas teisėjus dėl greičio nesumažinimo geltonų vėliavų fazės metu.

Argentiniečiui skirta 10 sekundžių bauda už tai, kad vieno geltonomis vėliavomis pažymėto sektoriaus metu jis nepakankamai sumažino greitį. Be to, jam skirtas vienas baudos taškas.

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Tuo metu P. Gasly pažeidimas buvo pripažintas rimtesniu. Prancūzas nepakankamai sumažino greitį dvigubomis geltonomis vėliavomis pažymėtoje atkarpoje, todėl jam skirta 10 sek. sustojimo boksuose bauda, kuri buvo konvertuota į 30 baudos sek. Taip pat jam įrašyti 2 baudos taškai.

Dėl šių sprendimų F. Colapinto iš aštuntosios vietos nukrito žemyn į 15-ą vietą, o P. Gasly prarado dešimtąją poziciją. Jų nesėkmė leido į pirmąjį dešimtuką pakilti „Red Bull“ atstovui Isackui Hadjarui ir „Haas“ naujokui Ryo Hirakawai.

Po visų teisėjų sprendimų galutinėje Meksiko miesto GP lenktynių įskaitoje septintąją vietą užėmė Liamas Lawsonas, aštuntas liko „Audi“ pilotas Gabrielis Bortoleto, devintas – I. Hadjaras, o dešimtuką užbaigė R. Hirakawa.

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