Molotokas sulaukė dar vieno smūgio: po UTMA sprendimo nuo jo atsiribojo ir „Žvėris Gym“

Sekmadienį UTMA pranešė, kad dėl viešoje erdvėje pasirodžiusių vaizdų, kuriuose M. Molotokas žemina merginą, nutraukia visus ryšius su kovotoju.
Taip pat pirmadienį nuo M. Molotoko veiksmų atsiribojo jo paties klubas „Žvėris Gym“, įsikūręs Palangoje.
„Molotokai, pamatę tavo „instagram“ istorijas, negalime į tai tiesiog numoti ranka. Tai, kas įvyko, yra labai rimta klaida ir toks elgesys mums nėra priimtinas. Tai ne tik tavo asmeninis poelgis. Tokie dalykai meta šešėlį ir ant žmonių, kurie yra šalia, ir ant visos sporto bendruomenės. Dėl to nuo šio elgesio visiškai atsiribojame ir jo netoleruojame. Kiekvienas žmogus gali suklysti, bet už rimtas klaidas tenka prisiimti ir rimtas pasekmes“, – rašoma pranešime.
Dar anksčiau UTMA kovotojas Oskaras Buinickas teigė, kad norėtų pamokyti M. Molotoką ir sutiktų su juo kautis bet kokioje svorio kategorijoje. Vėliau, kai UTMA nutraukė ryšius su M. Molotoku, tokį sprendimą pasveikino kovotojai Raimondas Krilavičius ir Natas Stupak.
Vaizdo įrašai, kuriame užfiksuotas M. Molotoko elgesys su mergina, buvo ištrinti moters prašymu.
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