Žulys Panamerikos dziudo taurėje užėmė penktą vietą

Vyrų svorio kategorijoje iki 81 kg lietuvis startavo pergale prieš kanadietį Tristaną Bourque. Ketvirtfinalyje A. Žulys nusileido Liuksemburgo atstovui Claudio Nunesui dos Santosui.
Lietuvis pateko į paguodos turnyrą, kuriame pranoko amerikietį Beną Hartmaną. Tai atvėrė A. Žuliui duris į mažąjį finalą. Kovoje dėl bronzos lietuvis nusileido kanadiečiui Olivier Gagnon. Galutinėje įskaitoje A. Žulys užėmė 5-ą vietą.
Floridoje kovėsi 193 sportininkai iš 33 valstybių.
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