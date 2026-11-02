UTMA atsiribojo nuo Marko Molotoko ir nutraukia ryšius su juo

Sekmadienį UTMA pranešė, kad dėl viešoje erdvėje pasirodžiusių vaizdų, kuriuose M. Molotokas žemina merginą, nutraukia visus ryšius su kovotoju.
„UTMA organizacija, pastebėjusi viešojoje erdvėje plintančius vaizdus, kuriuos užfiksavo Markas Molotokas, įvertino situacijos aplinkybes ir priėmė galutinį sprendimą.
Tokie poelgiai yra visiškai nesuderinami su mūsų organizacijos vertybėmis ir standartais, kurių reikalavimus iš UTMA kovotojų sportininkų.
Organizacija nedelsiant nutraukia visus ryšius su M. Molotoku
UTMA vadovaujasi tarpusavio pagarbos, atsakomybės pagal profesionalumo principus, tiek mūsų renginiuose ir turnyruose, tiek už jų ribų.“, – rašė UTMA organizacija.
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