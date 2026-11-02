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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos kerlingo čempionate – Švedijos triumfas ir istorinė latvių bronza

2026-11-02 12:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 12:25
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Sekmadienį Ostravoje (Čekija) finišavo Europos moterų kerlingo (akmenslydžio) čempionatas. Jame čempionės vardą apgynė Švedijos rinktinė. Išskirtinės pirmenybės tapo lietuvių kaimynėms latvėms – jos pirmą sykį istorijoje pasipuošė bronzos apdovanojimais.

„World Curling“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Ostravoje (Čekija) finišavo Europos moterų kerlingo (akmenslydžio) čempionatas. Jame čempionės vardą apgynė Švedijos rinktinė. Išskirtinės pirmenybės tapo lietuvių kaimynėms latvėms – jos pirmą sykį istorijoje pasipuošė bronzos apdovanojimais.

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Finale švedės 7:2 įveikė Šveicarijos komandą.

Rungtynės prasidėjo atsargiu žaidimu, bet vėliau kapitonės Isabella Wranaa vedamos švedės pademonstravo savo lygį. Po ketvirtojo kėlinuko Švedijos rinktinė atitrūko 3:1, o dar trys taškai šeštajame kėlinuke (6:2) galutinai išsprendė mačo baigtį.

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„Tai yra nuostabu. Labai didžiuojuosi merginų pasirodymu šiandien. Mes tiesiog žengėme ant ledo, pademonstravome puikų žaidimą ir kartu iškovojome auksą. Jaučiau, kad visose rungtynėse kontroliavome situaciją ir man, kaip kapitonei, buvo lengva vadovauti komandai“, – sakė I. Wranaa.

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Įdomu tai, kad Švedijai šiame čempionate atstovavo visiškai kita komanda nei pernykštėms nugalėtojoms. I. Wranaa prisipažino, kad jos vedama komanda šio tikslo siekė labai ilgai ir šis auksas joms yra ypatingas.

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Nuostabų pasirodymą Čekijoje surengė Latvijos rinktinė, pasidabinusi bronzos medaliais. Evelinos Baronės komanda rungtynėse dėl 3 vietos 8:6 palaužė Škotijos akmenslydininkes.

Net keturis taškus trečiajame kėlinuke pelniusios latvės išsiveržė į priekį 5:1, bet netrukus trimis taškais atsakė ir varžovės. Du iš eilės laimėti kėlinukai latvėms vėl leido kiek atsikvėpti (8:4), o paskutinis škočių bandymas išsigelbėti nebuvo sėkmingas.

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„Net nežinau, ką pasakyti. Tiesą sakant, rungtynės buvo labai įtemptos. Įtampa išliko iki pat paskutinio metimo, tačiau esame be galo laimingos dėl tokios baigties. Manau, kad paskutinėse rungtynėse padarėme keletą neįprastų klaidų – tikriausiai dėl streso ir adrenalino. Akimirkomis atrodė, kad galime pralaimėti. Tačiau nepasidavėme, atidavėme visas jėgas ir, laimei, to užteko“, – mintimis dalinosi E. Baronė.

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Trečius metus iš eilės tarp stipriausių Europos komandų kovojusi Lietuvos rinktinė – Virginijos Paulauskaitės komanda – užėmė dešimtąją vietą. Lietuvės iškovojo vieną pergalę, o net trys mūsiškių mačai baigėsi po pratęsimo.

Lietuvos moterų rinktinė lapkričio mėnesį varžysis pasaulio čempionato atrankos turnyre Švedijoje.

Europos vyrų kerlingo čempionate triumfavo Škotijos komanda. Ji finale po įtemptos kovos 6:5 įveikė Italijos ekipą.

Rungtynėse dėl bronzos Švedijos akmenslydininkai 6:4 įveikė šeimininkus čekus.

Naujo formato Europos kerlingo čempionate dalyvavo po 12 stipriausių vyrų ir moterų komandų.

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