Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Hamiltonas pasiuntė aiškią žinutę Leclercui: „Tai ne amžiaus klausimas“

2026-11-02 12:59 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-11-02 12:59
Pridėkite kaip šaltinį Google

Sekmadienį vykusiose Meksiko miesto GP lenktynėse „Ferrari“ pilotai Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas susidūrė jau pirmajame rate. Jų tarpusavio kova dėl lyderio pozicijos galiausiai kainavo komandai galimą pergalę, o po finišo britas neslėpė nusivylimo komandos draugu.

Lewisas Hamiltonas | EPA nuotr.
GALERIJA (31)

Sekmadienį vykusiose Meksiko miesto GP lenktynėse „Ferrari“ pilotai Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas susidūrė jau pirmajame rate. Jų tarpusavio kova dėl lyderio pozicijos galiausiai kainavo komandai galimą pergalę, o po finišo britas neslėpė nusivylimo komandos draugu.

REKLAMA
0

(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Meksiko miesto GP lenktynės (11.01)

Iš „pole“ pozicijos startavęs L. Hamiltonas bandė išsaugoti lyderio poziciją, tačiau Ch. Leclercas jį aplenkė ketvirtajame posūkyje, kirsdamas trasos ribas ir įgydamas pranašumą. Tiesa, pats L. Hamiltonas gindamasis taip pat išvažiavo už trasos ribų, o vėliau abu „Ferrari“ pilotus aplenkė Maxas Verstappenas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Teisėjai Ch. Leclercui skyrė penkių sekundžių baudą už tai, kad jis išvažiavo už trasos ribų ir įgijo pranašumą. „Ferrari“ lenktynininkui sustojus boksuose atlikti baudos, į pirmąją vietą pakilo M. Verstappenas, kurio vėliau niekas nebesugebėjo aplenkti. Nyderlandų lenktynininkas iškovojo pergalę, L. Hamiltonas finišavo antras, o Ch. Leclercas turėjo tenkintis ketvirtąja vieta.

REKLAMA
REKLAMA

Po lenktynių L. Hamiltonas pareiškė, kad komandos draugų tarpusavio kova neturėtų pakenkti bendriems ekipos interesams. Britas taip pat užsiminė, kad situaciją būtina aptarti už uždarų durų.

REKLAMA

„Prieš prisijungdamas prie šios komandos, kai dar lenktyniavau „Mercedes“, stebėjau Charleso ir Carloso Sainzo tarpusavio kovas. Jie ne vienose lenktynėse taip įnirtingai kovojo, kad priekyje buvęs pilotas tiesiog nutoldavo, nors abu turėjo pakankamai greičio pergalei pasiekti. Viena yra, kai taip nutinka kovojant dėl ketvirtosios ar penktosios vietos, ir visai kas kita, kai kovoji dėl pirmosios bei antrosios ir prarandi pergalę. Tai labai reikšminga. Jam 28-eri, todėl nemanau, kad tai amžiaus klausimas. Manau, kad tai mentaliteto klausimas. Tarsi principas „viskas arba nieko – arba laimiu aš, arba nelaimime nė vienas“. Taip neturėtų būti. Turėtume džiaugtis pirmąja ir antrąja vietomis, nes tai vis tiek būtų puikus rezultatas“, – kalbėjo L. Hamiltonas.

REKLAMA
REKLAMA

Britas taip pat prisiminė Silverstono lenktynes, kuriose, jo teigimu, galėjo daug agresyviau kovoti su komandos draugu, tačiau pasirinko komandos interesus.

„Galėjau elgtis kaip kamikadzė, išstumti jį iš trasos ir atimti iš mūsų pergalę, tačiau vietoj to finišavome pirmas ir trečias. Džiaugiuosi, kad komanda patyrė šią situaciją ir galės iš jos pasimokyti. Tikiuosi, ateityje mūsų bendradarbiavimas bus geresnis“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas su „Sky Sports F-1“, L. Hamiltonas dar kartą pabrėžė, kad pirmajame rate komandos interesai turėjo būti svarbesni už asmenines ambicijas.

„Deja, lenktynes pralaimėjome jau pirmuosiuose posūkiuose. Gaila, nes galėjome nesunkiai finišuoti pirmas ir antras, jeigu būtume veikę išvien. Komandos interesai turi būti pirmoje vietoje. Šiandien praradome pergalę, praradome taškus, o aš pats praradau antrąją vietą čempionate. Tai tikrai apmaudu. Tai paliečia daugybę žmonių, kurie sunkiai dirba gamykloje, taip pat ir „Ferrari“ gerbėjus. Laimei, vis tiek iškovojome taškų ir išsaugojome antrąją vietą konstruktorių įskaitoje, tačiau tokia situacija nėra gera“, – sakė britas.

Jis patvirtino, kad su Ch. Leclercu ir komanda būtina aptarti įvykį, tačiau tai bus padaryta neviešai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lewisas Hamiltonas ir Charlesas Leclercas | EPA nuotr.
Leclercas prabilo apie skandalingą epizodą su Hamiltonu

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų