Hamiltonas pasiuntė aiškią žinutę Leclercui: „Tai ne amžiaus klausimas“

Iš „pole“ pozicijos startavęs L. Hamiltonas bandė išsaugoti lyderio poziciją, tačiau Ch. Leclercas jį aplenkė ketvirtajame posūkyje, kirsdamas trasos ribas ir įgydamas pranašumą. Tiesa, pats L. Hamiltonas gindamasis taip pat išvažiavo už trasos ribų, o vėliau abu „Ferrari“ pilotus aplenkė Maxas Verstappenas.
Teisėjai Ch. Leclercui skyrė penkių sekundžių baudą už tai, kad jis išvažiavo už trasos ribų ir įgijo pranašumą. „Ferrari“ lenktynininkui sustojus boksuose atlikti baudos, į pirmąją vietą pakilo M. Verstappenas, kurio vėliau niekas nebesugebėjo aplenkti. Nyderlandų lenktynininkas iškovojo pergalę, L. Hamiltonas finišavo antras, o Ch. Leclercas turėjo tenkintis ketvirtąja vieta.
Po lenktynių L. Hamiltonas pareiškė, kad komandos draugų tarpusavio kova neturėtų pakenkti bendriems ekipos interesams. Britas taip pat užsiminė, kad situaciją būtina aptarti už uždarų durų.
„Prieš prisijungdamas prie šios komandos, kai dar lenktyniavau „Mercedes“, stebėjau Charleso ir Carloso Sainzo tarpusavio kovas. Jie ne vienose lenktynėse taip įnirtingai kovojo, kad priekyje buvęs pilotas tiesiog nutoldavo, nors abu turėjo pakankamai greičio pergalei pasiekti. Viena yra, kai taip nutinka kovojant dėl ketvirtosios ar penktosios vietos, ir visai kas kita, kai kovoji dėl pirmosios bei antrosios ir prarandi pergalę. Tai labai reikšminga. Jam 28-eri, todėl nemanau, kad tai amžiaus klausimas. Manau, kad tai mentaliteto klausimas. Tarsi principas „viskas arba nieko – arba laimiu aš, arba nelaimime nė vienas“. Taip neturėtų būti. Turėtume džiaugtis pirmąja ir antrąja vietomis, nes tai vis tiek būtų puikus rezultatas“, – kalbėjo L. Hamiltonas.
Britas taip pat prisiminė Silverstono lenktynes, kuriose, jo teigimu, galėjo daug agresyviau kovoti su komandos draugu, tačiau pasirinko komandos interesus.
„Galėjau elgtis kaip kamikadzė, išstumti jį iš trasos ir atimti iš mūsų pergalę, tačiau vietoj to finišavome pirmas ir trečias. Džiaugiuosi, kad komanda patyrė šią situaciją ir galės iš jos pasimokyti. Tikiuosi, ateityje mūsų bendradarbiavimas bus geresnis“, – pridūrė jis.
Kalbėdamas su „Sky Sports F-1“, L. Hamiltonas dar kartą pabrėžė, kad pirmajame rate komandos interesai turėjo būti svarbesni už asmenines ambicijas.
„Deja, lenktynes pralaimėjome jau pirmuosiuose posūkiuose. Gaila, nes galėjome nesunkiai finišuoti pirmas ir antras, jeigu būtume veikę išvien. Komandos interesai turi būti pirmoje vietoje. Šiandien praradome pergalę, praradome taškus, o aš pats praradau antrąją vietą čempionate. Tai tikrai apmaudu. Tai paliečia daugybę žmonių, kurie sunkiai dirba gamykloje, taip pat ir „Ferrari“ gerbėjus. Laimei, vis tiek iškovojome taškų ir išsaugojome antrąją vietą konstruktorių įskaitoje, tačiau tokia situacija nėra gera“, – sakė britas.
Jis patvirtino, kad su Ch. Leclercu ir komanda būtina aptarti įvykį, tačiau tai bus padaryta neviešai.
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