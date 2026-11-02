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TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Formulės 1“ istorija perrašyta: 20-metis Antonelli tapo pasaulio čempionu, Hamiltonas sviedė paspirtuką

2026-11-02 00:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-11-02 00:24
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Sekmadienį Meksiko mieste surengtos „Formulės 1“ lenktynės, po kurių paaiškėjo 2026 m. pasaulio čempionas.

Kimi Antonelli | Scanpix nuotr.
GALERIJA (31)

Sekmadienį Meksiko mieste surengtos „Formulės 1“ lenktynės, po kurių paaiškėjo 2026 m. pasaulio čempionas.

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Lenktynių startas buvo dramatiškas. Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) iš „pole“ pozicijos startavo sėkmingai, o George‘as Russellas („Mercedes“) greitai prarado antrą vietą Charlesui Leclercui („Ferrari“). Netrukus G. Russellą aplenkė ir Maxas Verstappenas („Red Bull“), o Isackas Hadjaras („Red Bull“) turėjo incidentą su G. Russellu, apsisuko trasoje ir krito į rikiuotės galą. Kimi Antonelli („Mercedes“) pakilo į 4-ą poziciją.

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(31 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Formulė 1“: Meksiko miesto GP lenktynės (11.01)

Tuo metu priekyje Ch. Leclercas atakavo L. Hamiltoną. Monakietis išvažiavo už trasos ribų ir taip atsidūrė priekyje, o L. Hamiltonas tuo metu dėl prasto išvažiavimo užleido antrą poziciją M. Verstappenui. Tuomet teisėjai pradėjo tyrimą dėl „Ferrari“ pilotų incidento.

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Po keliolikos minučių teisėjai pranešė, kad Ch. Leclercui skyrė 5 baudos sek., o G. Russellas už kontaktą su I. Hadjaru gavo 10 baudos sek.

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L. Hamiltonas, išgirdęs apie teisėjų sprendimą, pasmerkė komandos draugo elgesį: „Problema su šita bauda yra ta, kad dabar Charlesas važiuoja švariame ore, skirtingai nei mes. Jis tiesiog turėtų grąžinti poziciją. Teisėjai jam praktiškai dovanoja pergalę, nors mes pilotų susirinkime buvome viską sutarę“.

Ch. Leclercas 5 sek. baudą atliko boksuose. M. Verstappenas į boksus pasuko tuo pačiu metu ir, kol monakietis vykdė baudą, aplenkė Ch. Leclercą. Netrukus boksuose apsilankė ir L. Hamiltonas, į trasą grįžęs už kiek daugiau nei 3 sek. nuo Ch. Leclerco.

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44-ajame rate Valtteri Bottas rėžėsi į barjerus ir „iššaukė“ saugos automobilį. L. Hamiltonas greitai pasuko į boksus ir atliko „pigų“ sustojimą. Britas dėl to krito į 4-ą vietą už K. Antonelli. Problema ta, kad netrukus teisėjai parodė raudoną vėliavą dėl pažeistų barjerų, tad L. Hamiltonas tiesiog prarado vieną vietą ir nieko neišlošė. Tuo metu lyderiavo M. Verstappenas, lenkęs Ch. Leclercą, K. Antonelli, L. Hamiltoną, Lando Norrisą ir G. Russellą. I. Hadjaras vis dar buvo toli nuo taškų zonos.

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L. Hamiltonas į „Ferrari“ boksus grįžo įsiutęs ir sviedė savo paspirtuką: „Mes turime didelių, labai didelių problemų“.

Kol lenktynės buvo sustabdytos, teisėjai kiek pakoregavo pilotų rikiuotę ir grąžino L. Hamiltonui 3-ią vietą, o K. Antonelli vėl buvo nustumtas į 4-ą poziciją.

V. Botto avarija buvo rimta – „Cadillac“ bolido pakaba tiesiog lūžo važiuojant dideliu greičiu, o suomis kurį laiką nelipo iš bolido, tad prie jo skubėjo medikai. Laimei, vėliau suomis išlipo ir pamojavo sirgaliams.

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Pratęsus lenktynes, L. Hamiltonas greitai aplenkė Ch. Leclercą, kuris stipriai blokavo padangas ir jas apgadino. Jau kitame rate Ch. Leclercą aplenkė ir K. Antonelli.

59-ajame rate Oscaras Piastri susidūrė su Arvidu Lindbladu kovoje dėl 7-os vietos. A. Lindblado bolidas buvo sulaužytas, o O. Piastri tęsė pasirodymą. Netrukus trasoje pasirodė saugos automobilis.

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Paskutiniuose ratuose M. Verstappenas atlaikė L. Hamiltono spaudimą ir laimėjo lenktynes, o K. Antonelli finišavo 3-ias, kas italui užtikrino pasaulio čempiono titulą. L. Norrisas taip ir neaplenkė Ch. Leclerco, o 6-as liko blankiai važiavęs G. Russellas. O. Piastri liko 7-as, o I. Hadjaras iki taškų zonos nepakilo – atvažiavo 12-as.

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Meksiko miesto GP lenktynių rezultatai:

Rugpjūčio 25 d. 20-ąjį gimtadienį minėjęs K. Antonelli tapo jauniausiu visų laikų „Formulės 1“ pasaulio čempionu. Jis ženkliai pagerino Sebastianui Vetteliui priklausiusį rekordą. Vokietis pasaulio čempionu pirmą kartą tapo būdamas 23 metų ir 134 dienų amžiaus.

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K. Antonelli (380 taškų) tapo nebepavejamas visiems varžovams. Dėl antros vietos verda kova tarp M. Verstappeno (261), L. Hamiltono (259), G. Russello (250) ir Ch. Leclerco (245). Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ (630) tvirtai lenkia „Ferrari“ (504), „Red Bull“ (380) bei „McLaren“ (371).

Pildoma...

20-osios sezono lenktynės – San Paulo GP – jau lapkričio 8 d. vyks Brazilijoje. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

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