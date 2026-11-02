„Formulės 1“ istorija perrašyta: 20-metis Antonelli tapo pasaulio čempionu, Hamiltonas sviedė paspirtuką

Lenktynių startas buvo dramatiškas. Lewisas Hamiltonas („Ferrari“) iš „pole“ pozicijos startavo sėkmingai, o George‘as Russellas („Mercedes“) greitai prarado antrą vietą Charlesui Leclercui („Ferrari“). Netrukus G. Russellą aplenkė ir Maxas Verstappenas („Red Bull“), o Isackas Hadjaras („Red Bull“) turėjo incidentą su G. Russellu, apsisuko trasoje ir krito į rikiuotės galą. Kimi Antonelli („Mercedes“) pakilo į 4-ą poziciją.
Tuo metu priekyje Ch. Leclercas atakavo L. Hamiltoną. Monakietis išvažiavo už trasos ribų ir taip atsidūrė priekyje, o L. Hamiltonas tuo metu dėl prasto išvažiavimo užleido antrą poziciją M. Verstappenui. Tuomet teisėjai pradėjo tyrimą dėl „Ferrari“ pilotų incidento.
Po keliolikos minučių teisėjai pranešė, kad Ch. Leclercui skyrė 5 baudos sek., o G. Russellas už kontaktą su I. Hadjaru gavo 10 baudos sek.
L. Hamiltonas, išgirdęs apie teisėjų sprendimą, pasmerkė komandos draugo elgesį: „Problema su šita bauda yra ta, kad dabar Charlesas važiuoja švariame ore, skirtingai nei mes. Jis tiesiog turėtų grąžinti poziciją. Teisėjai jam praktiškai dovanoja pergalę, nors mes pilotų susirinkime buvome viską sutarę“.
Ch. Leclercas 5 sek. baudą atliko boksuose. M. Verstappenas į boksus pasuko tuo pačiu metu ir, kol monakietis vykdė baudą, aplenkė Ch. Leclercą. Netrukus boksuose apsilankė ir L. Hamiltonas, į trasą grįžęs už kiek daugiau nei 3 sek. nuo Ch. Leclerco.
44-ajame rate Valtteri Bottas rėžėsi į barjerus ir „iššaukė“ saugos automobilį. L. Hamiltonas greitai pasuko į boksus ir atliko „pigų“ sustojimą. Britas dėl to krito į 4-ą vietą už K. Antonelli. Problema ta, kad netrukus teisėjai parodė raudoną vėliavą dėl pažeistų barjerų, tad L. Hamiltonas tiesiog prarado vieną vietą ir nieko neišlošė. Tuo metu lyderiavo M. Verstappenas, lenkęs Ch. Leclercą, K. Antonelli, L. Hamiltoną, Lando Norrisą ir G. Russellą. I. Hadjaras vis dar buvo toli nuo taškų zonos.
L. Hamiltonas į „Ferrari“ boksus grįžo įsiutęs ir sviedė savo paspirtuką: „Mes turime didelių, labai didelių problemų“.
📻 HAM: "Big, big problems" Hamilton stormed into the garage and threw his scooter right after that feisty radio. 😬 This is giving Schumacher.... https://t.co/dBXuZPF29i— RazedF1 (@RazedF1) November 1, 2026
View this post on InstagramREKLAMA
Kol lenktynės buvo sustabdytos, teisėjai kiek pakoregavo pilotų rikiuotę ir grąžino L. Hamiltonui 3-ią vietą, o K. Antonelli vėl buvo nustumtas į 4-ą poziciją.
V. Botto avarija buvo rimta – „Cadillac“ bolido pakaba tiesiog lūžo važiuojant dideliu greičiu, o suomis kurį laiką nelipo iš bolido, tad prie jo skubėjo medikai. Laimei, vėliau suomis išlipo ir pamojavo sirgaliams.
🤯 A BOTTAS LE HA COLAPSADO LA SUSPENSIÓN EN PLENA RECTA Que peligro madre mía... #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/iYniV1qC8y— Nachez (@Nachez98) November 1, 2026
Pratęsus lenktynes, L. Hamiltonas greitai aplenkė Ch. Leclercą, kuris stipriai blokavo padangas ir jas apgadino. Jau kitame rate Ch. Leclercą aplenkė ir K. Antonelli.
59-ajame rate Oscaras Piastri susidūrė su Arvidu Lindbladu kovoje dėl 7-os vietos. A. Lindblado bolidas buvo sulaužytas, o O. Piastri tęsė pasirodymą. Netrukus trasoje pasirodė saugos automobilis.
📹 Así ha sido el toque entre Piastri y Lindblad #F1 #MexicoGP 🇲🇽 https://t.co/i2ik5Twk9S— The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) November 1, 2026
Paskutiniuose ratuose M. Verstappenas atlaikė L. Hamiltono spaudimą ir laimėjo lenktynes, o K. Antonelli finišavo 3-ias, kas italui užtikrino pasaulio čempiono titulą. L. Norrisas taip ir neaplenkė Ch. Leclerco, o 6-as liko blankiai važiavęs G. Russellas. O. Piastri liko 7-as, o I. Hadjaras iki taškų zonos nepakilo – atvažiavo 12-as.
Meksiko miesto GP lenktynių rezultatai:
Rugpjūčio 25 d. 20-ąjį gimtadienį minėjęs K. Antonelli tapo jauniausiu visų laikų „Formulės 1“ pasaulio čempionu. Jis ženkliai pagerino Sebastianui Vetteliui priklausiusį rekordą. Vokietis pasaulio čempionu pirmą kartą tapo būdamas 23 metų ir 134 dienų amžiaus.
K. Antonelli (380 taškų) tapo nebepavejamas visiems varžovams. Dėl antros vietos verda kova tarp M. Verstappeno (261), L. Hamiltono (259), G. Russello (250) ir Ch. Leclerco (245). Konstruktorių įskaitoje „Mercedes“ (630) tvirtai lenkia „Ferrari“ (504), „Red Bull“ (380) bei „McLaren“ (371).
Pildoma...
20-osios sezono lenktynės – San Paulo GP – jau lapkričio 8 d. vyks Brazilijoje. Jas, kaip ir visą sezoną, tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.