Martynas Grinius Nyderlanduose vedė komandą į pergalę

TPS (10 tšk.) 8 komandų pirmenybėse rikiuojasi 5-a.
Stipriausioje Šveicarijos lygoje Simo Ignatavičiaus atstovaujama Ženevos „Servette“ komanda savo arenoje 2:1 įveikė „EV Zug“. Lietuvis žaidė lygiai 14 min., blokavo 1 varžovų smūgį ir pralaimėjo vienintelį ritulio išmetimą dėl kurio kovojo.
„Servette“ (18 tšk.) lieka 2-a, o „Fribourg-Gotteron“ (14) su Danieliumi Čečekovu užima 6-ą poziciją tarp 14-os klubų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Slovakijos aukščiausioje lygoje Prešovo „HC Prešov“ su Nerijumi Ališausku savų sirgalių akivaizdoje 2:3 pralaimėjo Trenčino „HK Duklai“. Lietuvis žaidė 27 min. 20 sek., 3 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HC Prešov“ (2 tšk.) žengia paskutinė – 12-a.
Baltijos lygoje (OHL) trijų lietuvių atstovaujama Liepojos „HK Liepaja“ (Latvija) išvykoje po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš Talino „HC Panter“ (Estija). Simonas Valivonis pelnė įvartį, 4 kartus atakavo vartus ir blokavo 2 varžovų smūgius, Šarūnas Baltrūnas taip pat įmušė įvartį, 2 sykius smūgiavo į vartus, blokavo 2 varžovų smūgius ir laimėjo 2 iš 2 ritulio išmetimų, o Ignas Kaupaitis nežaidė.
„HK Liepaja“ (7 tšk.) užima 5-ą vietą tarp 9 komandų.
Pajėgiausioje Lenkijos lygoje Oskaro Božerockij atstovaujama Sanoko „STS Sokol“ ekipa svečiuose 2:3 nusileido Krokuvos „Comarch“ klubui. Lietuvis pasižymėjo rezultatyviu perdavimu.
„STS Sokol“ (0 tšk.) lieka priešpaskutinė – 9-a.
Nyderlandų aukščiausioje lygoje „Nijmegen Devils“ su Martynu Griniumi varžovų arenoje 8:4 pranoko antrąją Tilburgo „Trappers“ komandą. Lietuvis buvo geriausias rungtynių žaidėjas – pelnė 2 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Nijmegen Devils“ (6 tšk.) žengia 4-a tarp 13 ekipų.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) Ugniaus Čižo atstovaujama „EV Fussen“ komanda išvykoje 1:2 nusileido „Tolzer Lowen“ ekipai. Lietuvis laimėjo 11 iš 29 ritulio išmetimų.
„Hammer Eisbaren“ su Mantu Stankiumi namuose 3:1 pranoko Hanoverio „Indians“ ekipą. Lietuvis 2 kartus atakavo vartus.
Marko Kaleinikovo atstovaujama Rostoko „Piranhas“ komanda išvykoje 3:4 neatsilaikė prieš „EHC Neuwied“ klubą. Lietuvis rungtynėms nebuvo registruotas.
Šiaurės konferencijoje „Hammer Eisbaren“ (11 tšk.) užima 3-ą vietą, o „Piranhas“ (9) – 5-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (8 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 14 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) „Fargo Force“ su Dovydu Jukna svečiuose 4:0 nugalėjo „Youngstown Phantoms“ ekipą. Lietuvis atliko rezultatyvų perdavimą, kartą atakavo vartus ir gavo 2 baudos min.
Mato Janulio atstovaujama „Cedar Rapids RoughRiders“ komanda 5:4 išsivežė pergalę iš „Dubuque Fighting Saints“ arenos. Lietuvis 3 kartus smūgiavo į vartus bei užsidirbo 2 baudos min.
„Cedar Rapids RoughRiders“ (12 tšk.), laimėję visas 6 šio sezono rungtynes, pirmauja 8 komandų Rytų konferencijoje. „Fargo Force“ (6 tšk.) Vakaruose žengia 5-a tarp 8 ekipų.
Aukščiausioje Švedijos jaunimo lygoje „Rogle BK“ be Dariaus Adakausko svečiuose 1:5 pralaimėjo prieš „Vasteras IK“.
„Rogle BK“ (16 tšk.) Pietų konferencijoje rikiuojasi 7-a tarp 12 komandų.
Stipriausioje Šveicarijos jaunimo lygoje „LHC Academy“ su dviem lietuviais namuose 2:5 turėjo pripažinti „EHC Biel-Bienne Spirit“ pranašumą. Benas Andrejauskas atliko rezultatyvų perdavimą, o Rapolas Bulovas nepasižymėjo.
Ženevos „Futur Hockey“ be Tado Šližio svečiuose 0:4 nusileido „HC Ambri-Piottai“.
Dviejų lietuvių atstovaujama „Fribourg-Gotteron“ ekipa išvykoje po pratęsimo 1:2 turėjo pripažinti „HC Lugano“ pranašumą. D. Čečekovas ir Robertas Dobrinskis nepasižymėjo.
„LHC Academy“ (25 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (15) – 9-ą, o „Futur Hockey“ (14) – 10-ą tarp 13-os ekipų.
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