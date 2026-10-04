„UFC 335“ spręsis BMF titulo likimas: Charlesas Oliveira priėmė tautiečio iššūkį

BMF diržą kovo mėnesį vykusiame „UFC 326“ renginyje iškovojęs Ch. Oliveira po penkių raundų kovos vieningu teisėjų sprendimu įveikė Maxą Holloway. Praėjusių 2025 metų spalį „UFC Fight Night 261“ turnyre Ch. Oliveira privertė pasiduoti Mateuszą Gamrotą, atlikęs veido laužimą, taip sugrįždamas į lengvo svorio kategorijos elitą. Dabar daugiausiai užbaigimų ir pergalių skausmingais veiksmais UFC istorijoje turintis Ch. Oliveira pasitiks dar vieną pavojingą varžovą.
Siekdamas didžiausios savo karjeros galimybės, 31-erių D. Lopesas kyla iš puslengvio į lengvo svorio kategoriją. Iš „Lobo Gym MMA“ klubo kilęs brazilas jau du kartus nesėkmingai bandė atimti puslengvio svorio kategorijos čempiono diržą iš Alexanderio Volkanovskio – atsakomojoje kovoje „UFC 325“ turnyre jis patyrė pralaimėjimą teisėjų sprendimu. Visgi į šią akistatą D. Lopesas žengia turėdamas dviejų iš eilės pergalių seriją. Antrajame raunde nokautavęs Steve'ą Garcią, D. Lopesas iškovojo teisę susikauti su Ch. Oliveira ir išmėginti savo jėgas prieš vieną diviziono veteranų.
Tame pačiame „UFC 335“ turnyre buvęs dviejų svorio kategorijų čempionas Alexas Pereira (13-4) sunkiasvorių divizione susikaus su Sergejumi Pavlovičiumi (21-3). Birželį patyręs nesėkmę prieš Cirylą Gane'ą ir praradęs šansą tapti trijų svorio kategorijų čempionu, A. Pereira bandys sugrįžti į pergalių kelią. Savo ruožtu S. Pavlovičius paskutinį kartą vos per 39 sekundes sutriuškino Tallisoną Teixeirą. Šios kovos nugalėtojas smarkiai priartės prie šanso kautis dėl sunkiasvorių čempiono titulo.
Įspūdingą metų pabaigos turnyrą papildys ir vidutinio svorio kategorijos kovotojų Joe Pyferio bei Bo Nickalo akistata.
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