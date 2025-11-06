Martinezas: Francisco tapo vienu geriausių Eurolygos įžaidėjų – džiaugiuosi už jo pažangą

Prieš būsimą kovą ispanų klubo strategas Pedro Martinezas išskyrė žalgiriečių gynybinį potencialą.
„Žaisdami su komanda, kuri turi geriausią gynybą Eurolygoje, turime tik vieną galimybę laimėti – pagerinti savo gynybą ir pasiekti jų lygį. Jų gynyba yra geriausia, mes stengsimės žaisti geriausią įmanomą puolimą. Padarysime viską, kad galėtume atlaikyti jų gynybą.
Žaisime su vienais iš turnyro lyderių, kurie puikiai rungtyniauja puolime ir gynyboje. Laukia rungtynės nuostabioje arenoje su labai entuziastingais sirgaliais. Jei laimėsime, tai puiku, o jei ne, turnyras tęsis“, – kalbėjo P.Martinezas.
Valensijos komandos vyriausiasis treneris prisiminė ir tai, kad Sylvainas Francisco yra buvęs jo auklėtiniu Manresos BAXI ekipoje.
„Yra Sylvainas Francisco, kurį aš treniravau ir kuris yra spalio mėnesio MVP. Jis yra labai gerai treniruotas, žaidžia ritmiškai ir gerai ginasi.
Kuomet treniravau Sylvainą, jis buvo nepatyręs, nežaidė taip, kaip dabar, bet jau tada turėjo blykstelėjimų. Francisco yra darbštus ir kuklus žaidėjas.
Jis turi neįtikėtinas kojas ir jau tada labai gerai gynėsi. Dabar Francisco įsitvirtino šiame lygyje ir yra vienas iš geriausių įžaidėjų lygoje. Labai džiaugiuosi už jį, nes jis sunkiai dirbo ir turi puikų mentalitetą“, – teigė P.Martinezas.
