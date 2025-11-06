 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Martinezas: Francisco tapo vienu geriausių Eurolygos įžaidėjų – džiaugiuosi už jo pažangą

2025-11-06 16:22 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-06 16:22

Penktadienį Kauno „Žalgiris“ namie žais Eurolygos rungtynes su Valensijos „Valencia“ krepšininkais.

P.Martinezas apžvelgė būsimas rungtynes

Penktadienį Kauno „Žalgiris“ namie žais Eurolygos rungtynes su Valensijos „Valencia“ krepšininkais.

REKLAMA
0

Prieš būsimą kovą ispanų klubo strategas Pedro Martinezas išskyrė žalgiriečių gynybinį potencialą.

„Žaisdami su komanda, kuri turi geriausią gynybą Eurolygoje, turime tik vieną galimybę laimėti – pagerinti savo gynybą ir pasiekti jų lygį. Jų gynyba yra geriausia, mes stengsimės žaisti geriausią įmanomą puolimą. Padarysime viską, kad galėtume atlaikyti jų gynybą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žaisime su vienais iš turnyro lyderių, kurie puikiai rungtyniauja puolime ir gynyboje. Laukia rungtynės nuostabioje arenoje su labai entuziastingais sirgaliais. Jei laimėsime, tai puiku, o jei ne, turnyras tęsis“, – kalbėjo P.Martinezas.

REKLAMA
REKLAMA

Valensijos komandos vyriausiasis treneris prisiminė ir tai, kad Sylvainas Francisco yra buvęs jo auklėtiniu Manresos BAXI ekipoje.

REKLAMA

„Yra Sylvainas Francisco, kurį aš treniravau ir kuris yra spalio mėnesio MVP. Jis yra labai gerai treniruotas, žaidžia ritmiškai ir gerai ginasi.

Kuomet treniravau Sylvainą, jis buvo nepatyręs, nežaidė taip, kaip dabar, bet jau tada turėjo blykstelėjimų. Francisco yra darbštus ir kuklus žaidėjas.

Jis turi neįtikėtinas kojas ir jau tada labai gerai gynėsi. Dabar Francisco įsitvirtino šiame lygyje ir yra vienas iš geriausių įžaidėjų lygoje. Labai džiaugiuosi už jį, nes jis sunkiai dirbo ir turi puikų mentalitetą“, – teigė P.Martinezas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų