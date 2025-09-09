M.Buzelio ekipos lyderiui – devynženklis kontraktas

Abi pusės sulygo dėl 4 metų 100 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontrakto.
Just in: Restricted free agent Josh Giddey has reached agreement on a four-year, $100 million deal to re-sign with the Chicago Bulls, agent Daniel Moldovan of Lighthouse Sports Management tells ESPN. pic.twitter.com/RtJqf7P679— Shams Charania (@ShamsCharania) September 9, 2025
Australas šį tarpsezonį buvo apribotas laisvasis agentas, tad nepasiekus susitarimo būtų galėjęs išvykti už dyką ir laukti „bulių“ pasiūlymo permušimo.
Tai galima įvertinti kaip kompromisą – J.Giddey tikėjosi per metus uždirbti daugiau nei 30 milijonų JAV dolerių, tačiau nesulaukė didelio susidomėjimo rinkoje ir galėjo likti su gerokai kuklesne sutartimi.
22-ejų 203 cm ūgio gynėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 30 minučių rinko 14,6 taško (38 procentai tritaškių), 8,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo.
Čikaga yra tik antroji talentingo australo stotelė už Atlanto – 2021–2024 metais jis tobulėjo Oklahomoje.
Mato Buzelio atstovaujami „Bulls“ (39/43) praėjusį sezoną užėmė dešimtąją vietą Rytų konferencijoje ir neįveikė įkrintamųjų.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!