  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

M.Buzelio ekipos lyderiui – devynženklis kontraktas

2025-09-09 22:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 22:23

Ilgai užtrukusios derybos tarp Čikagos „Bulls" ir Josho Giddey pasiekė atomazgą.

J.Giddey gavo naują kontraktą (Scanpix nuotr.)

Ilgai užtrukusios derybos tarp Čikagos „Bulls“ ir Josho Giddey pasiekė atomazgą.

0

Abi pusės sulygo dėl 4 metų 100 milijonų Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) dolerių vertės kontrakto.

Australas šį tarpsezonį buvo apribotas laisvasis agentas, tad nepasiekus susitarimo būtų galėjęs išvykti už dyką ir laukti „bulių“ pasiūlymo permušimo.

Tai galima įvertinti kaip kompromisą – J.Giddey tikėjosi per metus uždirbti daugiau nei 30 milijonų JAV dolerių, tačiau nesulaukė didelio susidomėjimo rinkoje ir galėjo likti su gerokai kuklesne sutartimi.

22-ejų 203 cm ūgio gynėjas praėjusį Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezoną per 30 minučių rinko 14,6 taško (38 procentai tritaškių), 8,1 atkovoto kamuolio ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo.

Čikaga yra tik antroji talentingo australo stotelė už Atlanto – 2021–2024 metais jis tobulėjo Oklahomoje.

Mato Buzelio atstovaujami „Bulls“ (39/43) praėjusį sezoną užėmė dešimtąją vietą Rytų konferencijoje ir neįveikė įkrintamųjų.

