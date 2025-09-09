Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Izraelio rinktinės aukštaūgis patraukė NBA klubų dėmesį

2025-09-09 20:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-09 20:41

Europos čempionate gerai pasirodęs Izraelio rinktinės aukštaūgis patraukė Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) klubų dėmesį.

R.Sorkinas sulaukė dėmesio iš už Atlanto (FIBA nuotr.)

0

Už Atlanto linksniuojama Romano Sorkino pavardė – Niujorko žurnalistas Ianas Begley praneša apie trijų stipriausios pasaulio lygos klubų susidomėjimą.

Izraeliečio situaciją seka Niujorko „Knicks“, Majamio „Heat“ ir Portlando „Trail Blazers“.

29 metų 208 cm ūgio puolėjas Europos čempionate per 29 minutes rinko 16,5 taško (32 procentai tritaškių), 6 atkovotus kamuolius, 1,2 rezultatyvaus perdavimo ir 16 naudingumo balo. Ryškiausiai Deni Avdijos talkininkas padėjo Izraeliui pasiekti aštuntfinalį, kuriame mestas rimtas iššūkis Graikijai (79:84).

Geriausią savo sezoną R.Sorkinas sužaidė ir Eurolygoje – 23 minutės, 12,9 taško (34 procentai tritaškių), 4,1 atkovoto kamuolio, 1,1 rezultatyvaus perdavimo bei 11,9 naudingumo balo.

Minske gimusio izraeliečio praradimas Tel Avivo „Maccabi“ būtų itin skaudus – tokio lygio vietinis žaidėjas tiesiog nėra pakeičiamas.

R.Sorkinas yra žaidęs už Atlanto – 2014–2018 metais jis atstovavo pajėgiam Oregono universitetui, bet savo pavardės NBA naujokų biržoje neišgirdo.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

