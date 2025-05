LRL finalas: „Dragūnas“ per žingsnį nuo čempionų vardo, „Šviesa“ iškovojo bronzą

Reguliariojo sezono nugalėtojai Klaipėdos „Dragūno“ rankininkai sensacingai į finalą patekusią LRL naujokę Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ komandą užtikrintai nugalėjo ir svečiuose. Nuo pat susitikimo pradžios „Pieno žvaigždžių“ arenoje šeimininkavęs ir dar pirmame kėlinyje dviženklį pranašumą susikrovęs „Dragūnas“ laimėjo 34:25 (23:13) ir serijoje iki trijų pergalių pirmauja jau 2:0.

Pirmose rungtynėse „Dragūnas“ šventė pergalę namuose 34:19. Trečios ir galbūt lemiamos finalo serijos rungtynės vyks gegužės 21 d. Klaipėdoje.

„Labai didžiuojuosi savo komanda. Sezonas tikrai ilgas ir nelengvas, todėl sunku išlaikyti koncentraciją ir sudėtinga yra žaisti taip, kaip žaidėme pirmose finalo rungtynėse bei šiandien. Šiandien mūsų gynyba buvo labai gera ir kovėmės neieškodami pasiteisinimų, – sakė šį sezoną LRF taurę bei Supertaurę laimėjusio, o Baltijos lygoje vicečempionu tapusio „Dragūno“ treneris ispanas Jose Luisas Villanueva. – Rungtynių metu traumas gavo Deividas Virbauskas ir Karolis Stropus, raudona kortelė buvo parodyta Tomui Drakšui, bet net ir be šių žaidėjų išlaikėme motyvaciją ir kovingumą ir tuo labai džiaugiuosi. Tikiuosi, kad trečiadienį savo aikštelėje, palaikomi savo sirgalių, galėsime užbaigti finalo seriją ir padovanoti klaipėdiečiams puikų rankinio renginį.“

Nugalėtojas Tomas Drakšas pelnė 11 įvarčių, Gytis Šmantauskas – 7, Mykolas Lapiniauskas – 6, Paulius Čėsna – 4. „Dragūno“ vartininkas moldavas Ionas Saharneanas atrėmė net 20-imt metimų iš 42-iejų (48 proc.).

„Pieno žvaigždžių“ komandai ukrainietis Andrijus Kasai pelnė 6 įvarčius, bet realizavo tik 6-is metimus iš 18-os. Ukrainietis Maksimas Vakula įmetė 5 įvarčius, Mindaugas Barzdenis – 4, Benediktas Labutis – 3. Pasvalio ekipos atakų lyderis ukrainietis Oleksandras Kasai pelnė vos 2 įvarčius, nors iki tol jo vidurkis buvo 5 įvarčiai per rungtynes. Šeimininkų vartininkas ukrainietis Oleksijus Novikovas atrėmė 18-a metimų iš 46-ių (39 proc.).

„Pirmą kartą esame finale ir jaudulys daro savo. Atrodo, kad kai kurie žaidėjai net bijo. Norėjome prie savo sirgalių parodyti gerą žaidimą, bet rungtynių pradžia buvo tikrai nekokia, – komentavo reguliariajame sezone tik šeštą vietą užėmusios, bet ketvirtfinalyje ir pusfinalyje favoritus šlavusios „Pieno žvaigždžių“ komandos treneris Gintaras Paškevičius. – Mus išvedė iš pusiausvyros derinys 5-1, nes reikia mokytis žaisti prieš tokį derinį. Per pertrauką pasikalbėjome rūbinėje ir antroje rungtynių pusėje komanda jau atrodė kitaip. Džiaugiuosi, kad kovojome iki galo. Trečiose rungtynėse norėtųsi matyti dar mažesnį skirtumą, bet matysime kaip seksis. Jau šiandien matėme, kad buvo didelis nuovargis ir mums trūksta fizinio pajėgumo.“

Jau baigėsi kova dėl trečios vietos. Ketverius pastaruosius metus auksą iškovojusi, bet šį sezoną be titulo likusi Vilniaus „Šviesa-TOKS“ komanda, neliks be medalių. Kovoje dėl bronzos „Šviesa“ pranoko pirmą kartą per pastaruosius ketverius metus tarp prizininkų nepatekusį Kauno „Granitą-Karį“.

Antrose rungtynėse „Šviesos“ rankininkai namuose iškovojo pergalę 33:26 (15:13) ir laimėjo seriją 2:0. Pirmas rungtynes „Šviesa“ laimėjo išvykoje 37:27.

Nugalėtojams Matas Aukštikalnis ir Tadas Rasakevičius pelnė po 7 įvarčius, Skirmantas Plėta įmetė 4 įvarčius, Šarūnas Ugianskis ir Mantas Urvikis prie pergalės pridėjo po 3 įvarčius.

„Granito-Kario“ komandai Simas Butkus ir Modestas Štarolis pelnė 7 įvarčius, Matas Jurkevičius įmetė 3 įvarčius.