Lietuvos rankinio lygos finalo starte „Dragūnas“ sutriuškino „Pieno žvaigždes“, o intriga išblėso po pirmojo kėlinio

Pateikti dar vienos staigmenos „Pieno žvaigždžių“ ekipai nepavyko. Pirmose finalo rungtynėse namuose žaidę „Dragūno“ rankininkai iškovojo triuškinamą pergalę 34:19 (15:12).

Intriga laikėsi tik pirmą kėlinį. Lygiai prasidėjusiose rungtynėse Pasvalio komandai pavyko išsiveržti į priekį 6:4, bet įpusėjus kėliniui šeimininkai perėmė iniciatyvą ir savo pranašumą nuolat didino. Klaipėdiečiai varžovams per antrą kėlinį leido pelnyti vos septynis įvarčius ir dar neįpusėjus kėliniui skirtumas pasiekė dešimt įvarčių 26:16.

„Dragūno“ komandai, kuriai dėl diskvalifikacijos pirmose finalo rungtynėse negalėjo padėti vienas lyderių Gytis Šmantauskas, po 7 įvarčius pelnė Paulius Čėsna ir Tomas Drakšas, 6 įvarčius įmetė Mykolas Lapiniauskas, 5 – Deividas Virbauskas, 4 – Titas Paulikas. „Dragūno“ vartininkas Benediktas Pakalniškis atrėmė net 13-a metimus iš 25-ių (52 proc.).

„Dragūno“ gynybai pavyko sustabdyti „Pieno žvaigždžių“ komandos atakų lyderius. Maksimas Vakula pelnė 5 įvarčius, Andrijus Kasai – 4, Oleksandras Kasai – 2. Ukrainiečiai realizavo vos 11-a metimų iš 25-ių. Nesėkminga diena buvo ir ketvirtfinalio bei pusfinalio didvyriu tapusiam Pasvalio ekipos vartininkui Oleksijui Novikovui. Su Ukrainos rinktine praėjusį sekmadienį kelialapį į Europos čempionatą iškovojęs O. Novikovas pirmose finalo rungtynėse atrėmė tik 6-is metimus 27-ių (22 proc.). Iki tol visose atkrintamųjų varžybų rungtynėse ukrainietis atremdavo po daugiau nei 40 proc. varžovų metimų.

„Pirmame kėlinyje ne itin geras mūsų žaidimas buvo lengvų šio sezono rungtynių su Pasvalio komanda pasekmė. Visus tris susitikimus reguliariajame sezone laimėjome lengvai, irgi dviženkliu skirtumu, ir tai mums pakišo koją. Rungtynių pradžioje praleidome nemažai metimų iš toli, nespėdavome surengti greitų atakų, – sakė vienas „Dragūno“ lyderių D. Virbauskas. – Antrame kėlinyje jau žaidėme sau įprastą žaidimą – apsigynėme, bėgome, įmetėme. Manau, kad ir fiziškai buvome stipresni už varžovus. Tikrai dar yra daug ką taisyti mūsų žaidime, bet nemanau, kad varžovai mus nustebins kuo nors nauju. Nei jie mums, nei mes jiems neturime pasiūlyti staigmenų. Viską lems susikaupimas ir kas turės daugiau energijos.“

Antros LRL finalo serijos rungtynės vyks gegužės 17 d. Pasvalyje.

„Tikimės, kad namuose sužaisime geriau. Bet kalbėkime atvirai, būtų nelogiška, jeigu pretenduotume į pirmą vietą. Jau sukūrėme stebuklą įšokdami į finalą. Vis dėl to norisi namuose prie savo žiūrovų sužaisti gerai, – teigė „Pieno žvaigždžių“ treneris Gintaras Paškevičius, kuris į Pasvalį grįžo po darbo Lietuvos rinktinės stovykloje. – Bėda, kad nebuvau su komanda dešimt dienų. Po rinktinių rungtynių sunku buvo ir mūsų vartininkui, kuris yra mūsų sėkmės faktorius. Šiandien silpnoji mūsų vieta buvo drausmė. Gal kai kurie žaidėjai norėjo save parodyti. Bet save parodyti reikėjo visą sezoną, o čia jau finalas ir nieko rodyti nereikia. Finale turi žaisti komanda. Manau, kad neatlaikėme ir psichologinio spaudimo. Pirmas kėlinys buvo neblogas kol žaidėjai klausė ir kol buvo sveikatos. Bet neturime lygiaverčių žaidėjų, o pagrindiniais mūsų lyderiai nežaidė gerai.“

Prasidėjo ir kova dėl LRL bronzos medalių. Serijoje iki dviejų pergalių kovoja praėjusio sezono prizininkas Kauno „Granitas-Karys“ ir šį sezoną čempionės titulą praradusi Vilniaus „Šviesa-TOKS“ komanda.

Keturis pastaruosius metus čempionais tapę „Šviesos“ rankininkai pateikė rimtą paraišką iškovoti bent bronzos medalius. Pirmose rungtynėse Kaune vilniečiai iškovojo įtikinamą pergalę 37:27 (20:15).

Nugalėtojams Šarūnas Ugianskis ir Tadas Rasakevičius pelnė po 8 įvarčius, Matas Aukštikalnis įmetė 7 įvarčius, Mantas Urvikis – 4. „Šviesos“ vartininkas Matas Pranckevičius atrėmė 15-a metimų iš 43-ijų (35 proc.). „Granito“ komandai Modestas Štarolis ir Titas Janušonis pelnė po 6 įvarčius, Simas Butkus – 4.

„Daug ko trūko. Pirmame kėlinyje pasigedau agresyvios gynybos. Kalbėjome ir ruošėmės, kad būsime daug agresyvesni, bet per kėlinį praleidome net 20 įvarčių iš paprastų situacijų, tokių kaip du prieš du ar vienas prieš vieną, – komentavo „Granito“ treneris Vaidotas Grosas. – Reikia daugiau noro, daugiau sveikos sportinės agresijos. Dėl to rankinis ir yra kietas vyrų žaidimas ir norėtųsi matyti dvi komandas kovojančias dėl kiekvieno kamuolio, dėl kiekvieno centimetro. Negaliu sakyti, kad visai nekovojom, nes buvo prošvaisčių. Bet kiek kovojom, to neužteko.“

„Rungtynės neatspindi tikro rezultato. Dešimt įvarčių susikrovėme, nes rungtynių pabaigoje varžovai jau paleido mus. Akcentavome greitą žaidimą, nes „Granito“ suolelis yra trumpesnis ir mums tai pavyko, – sakė „Šviesos“ treneris Gintaras Cibulskis. – Be abejo, žinant Kauno komandą, po tokių pralaimėtų pirmų rungtynių, nemanau, kad jie lengvai mums atiduos pergalę antrose rungtynėse. Vėl turi būti šimtaprocentinis komandos nusiteikimas.“

Antros ir galbūt lemiamos rungtynės vyks šeštadienį Vilniuje.