„Crystal Palace“ staigmena: pirmasis FA taurės laimėjimas po pergalės prieš „Manchester City“

Jame užfiksuotas netikėtas rezultatas: iki tol nė karto taurės nelaimėjusi ir finalo autsaidere laikyta Londono „Crystal Palace“ komanda 1:0 palaužė „Manchester City“ komandą.

„Crystal Palace“ jau šešioliktąją minutę įsiveržė į priekį. Pavyzdinę greitą ataką įvarčiu užbaigė smūgiu vienu lietimu pasižymėjęs Eberechis Eze.

Eberechi Eze has scored in four of the five FA Cup games he's played in this season.



None bigger than this 💥



(via @EmiratesFACup) pic.twitter.com/exb8Krd9d2

