Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė iškovojo pergalę prieš Ukrainą rinktinę

Ukrainiečiai fantastiškai pradėjo rungtynes ir jau pirmą minutę, pačiu pirmuoju smūgiu į vartus Lauryną Lubį nuginklavo Bohdanas Panasenko. Visgi tai nepalaužė lietuvių, kurie aktyviai puolė, o du įvarčius pelnė po varžovų klaidų.
27-ą minutę ritulys į Ukrainos rinktinės vartus įskriejo po Nerijaus Ališasko metimo ir varžovo lazdos, tuo tarpu 38-ą minutę lietuviai į priekį išsiveržė po Simo Ignatavičiaus metimo ir ritulio įskriejimo į vartus nuo ukrainiečio kūno.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos rinktinėje buvo pripažintas Domantas Čypas.
Trečiadienį vykusiose draugiškose rungtynėse lietuviai nusileido Ukrainai 1:5, nors dėl elektros problemų ir nebuvo sužaistos paskutinės 2 susitikimo minutės.
Kitas rungtynes lietuviai Elektrėnuose žais lapkričio 8-ą dieną su Rumunija, tuo tarpu lapkričio 7-ą Ukraina sieks pirmosios pergalės prieš Rumuniją.
