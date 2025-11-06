 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Ledo ritulys

Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė iškovojo pergalę prieš Ukrainą rinktinę

2025-11-06 21:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-06 21:32

Ketvirtadienį naująjį Europos tautų taurės turnyrą pergalingai pradėjo Lietuvos vyrų nacionalinė rinktinė, kuri pirmose D grupės rungtynėse 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) palaužė galingą Ukrainos ekipą.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė | „Stop“ kadras



0

Ukrainiečiai fantastiškai pradėjo rungtynes ir jau pirmą minutę, pačiu pirmuoju smūgiu į vartus Lauryną Lubį nuginklavo Bohdanas Panasenko. Visgi tai nepalaužė lietuvių, kurie aktyviai puolė, o du įvarčius pelnė po varžovų klaidų.

27-ą minutę ritulys į Ukrainos rinktinės vartus įskriejo po Nerijaus Ališasko metimo ir varžovo lazdos, tuo tarpu 38-ą minutę lietuviai į priekį išsiveržė po Simo Ignatavičiaus metimo ir ritulio įskriejimo į vartus nuo ukrainiečio kūno.

Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos rinktinėje buvo pripažintas Domantas Čypas.

Trečiadienį vykusiose draugiškose rungtynėse lietuviai nusileido Ukrainai 1:5, nors dėl elektros problemų ir nebuvo sužaistos paskutinės 2 susitikimo minutės.

Kitas rungtynes lietuviai Elektrėnuose žais lapkričio 8-ą dieną su Rumunija, tuo tarpu lapkričio 7-ą Ukraina sieks pirmosios pergalės prieš Rumuniją.

