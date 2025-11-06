Kėdainiečiai KMT kovoje susitvarkė su svečiais iš Jonavos

Laimono Eglinsko auklėtiniai savų fanų akivaizdoje 92:74 (26:11, 28:16, 16:29, 22:18) į priekį nurūko dar pirmajame kėlinyje ir persvarą prieš „Jonavą“ (2/3) išlaikė iki pat mačo galo, nors svečiai ir buvo pakilę į šturmą.
Iki šio susitikimo net keturios iš penkių Citadele KMT pirmojo etapo komandų turėjo po dvi pergales, tačiau po šio laimėjimo kėdainiečiai bent trumpam įsitvirtino antroje turnyrinės lentelės vietoje, į priekį užleisdami tik Utenos „Juventus“ (3/1).
Nors jonaviečiai laimėjo ginčo kamuolį, o Jalenas Henry pradėjo rungtynes taikliu tritaškiu (3:0), jau vos po kelių minučių svečių žaidime pasipylė klaidos, o šeimininkai jas pavertė nesunkiais taškais iš po krepšio – 11:5. Antroje kėlinio pusėje komandos apsikeitė taikliais metimais, tačiau tuomet „Nevėžis“ pelnė septynis taškus per 42 sekundes ir įgijo dviženklį pranašumą (22:9), kuris iki pirmojo ketvirčio sirenos paaugo dar labiau – 26:11.
Antrąjį kėlinį šeimininkai pradėjo su Tylerio Petersono ir Tony Perkinso šou, kurie kartu sukratė 10 taškų paeiliui – 36:11. Jonavos ekipos lietuviai bandė traukti savąją komandą į priekį, tačiau gynyboje svečiai nerado jokių vaistų prieš kėdainiečių puolimą ir prieš ilgąją pertrauką pastarieji pirmavo dviguba persvara – 54:27.
Rungtynių apžvalga:
Trečiojo ketvirčio pradžioje Matas Repšys bandė užkurti jonaviečius taikliu tolimu metimu ir dėjimu, tačiau T.Perkinsas turėjo ir savo argumentų – 61:35. Visgi J.Henry ir M.Repšys toliau ėmėsi iniciatyvos, o po pastarojo tritaškio L.Eglinskas buvo prievrstas prašyti pasitarimo – 47:63. Tiesa, po Eimanto Stankevičiaus tolimo metimo skirtumas sumažėjo dar labiau (56:67), tačiau šeimininkai kėlinį užbaigė kiek solidžiau – 70:56.
Prasidėjus lemiamoms 10 minučių, dar vienas E.Stankevičiaus tolimas šūvis ir vėl įžeibė jonaviečių viltį (63:74), tačiau šeimininkai nesutriko ir greitai atstatė turėtą pranašumą – 79:63. Kėlinio viduryje Ethanas Chargois dar smeigė ir tritaškį, kuris jau galutinai išsprendė rungtynių nugalėtojo klausimą – 84:65.
Šeimininkų gretose šiandien naudingiausiai žaidė komandos naujokas Justinas Ramanauskas, surinkęs 12 taškų (5/10 dvit., 2/2 baud.), 6 atkovotus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus bei net 21 efektyvumo balą. Tuo tarpu rezultatyviausias buvo T.Petersonas, į komandos kraitį pridėjęs 18 taškų (6/6 dvit., 1/2 trit., 3/7 baud.).
„Nevėžis“ rungtyniavo be traumuoto Nojaus Bukausko, o ant parketo nežengė Ignas Vaitkus.
„Jonavos“ ekipoje vienu iš sugrįžimo herojumi tapo J.Henry, kuris aikštelę paliko su 19 taškų (4/9 dvit., 8/8 baud.) ir 15 naudingumo balų, tačiau to neužteko pergalei pasiekti.
Svečiai šiandien rungtyniavo be Makai Ashtono, o aikštelėje nepasirodė Lukas Kreišmontas.
„Nevėžis“: Tyleris Petersonas 18, Ethanas Chargois ir Tony Perkinsas po 14, Justinas Ramanauskas 12, Jonas Zakas 8, Lukas Valantinas, Nedas Montvila ir J.D. Muila po 6.
„Jonava“: Jalenas Henry 19, Matas Repšys 17, Eimantas Stankevičius 11, Hilmaras Henningssonas ir Džiugas Slavinskas po 8.
