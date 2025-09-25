Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Dumčius prisidėjo prie pergalės Alpių lygoje, Kovalenko debiutavo Norvegijoje

2025-09-25 23:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 23:44

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“su Daniilu Kovalenko išvykoje 1:5 pralaimėjo prieš „Storhamar“. Lietuvis debiutinėse rungtynėse elitinėje lygoje žaidė trečiajame penkete, ant ledo praleido 17 min. 23 sek. ir nepasižymėjo.

Marijus Dumčius | hockey.lt nuotr.

Ketvirtadienį elitinėje Norvegijos ledo ritulio lygoje Sarpsborgo „Sparta“su Daniilu Kovalenko išvykoje 1:5 pralaimėjo prieš „Storhamar“. Lietuvis debiutinėse rungtynėse elitinėje lygoje žaidė trečiajame penkete, ant ledo praleido 17 min. 23 sek. ir nepasižymėjo.

REKLAMA
0

„Sparta“ (4 tšk.) lenkia 2 komandas ir užima 8-ą poziciją.

Alpių ledo ritulio lygoje įvyko „lietuviškų“ komandų akistata: Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa namuose 0:5 pralaimėjo prieš „KHL Sisak“ (Kroatija) klubą su Marijumi Dumčiumi. Pirmajame penkete žaidęs M. Dumčius įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą. A. Seniutas taip pat žaidė pirmajame penkete ir nepasižymėjo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„KHL Sisak“ (5 tšk.) žengia 2-a, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (0) užima paskutinę – 13-ą – poziciją.

REKLAMA
REKLAMA

Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje („Mestis“) „KeuPa HT“ ekipa be Martyno Griniaus svečiuose 1:5 nusileido Helsinkio „Jokerit“.

„KeuPa HT“ (5 tšk.) rikiuojasi 8-a, o paskutinę – 10-ą – vietą užima „Pyry“ (3) komanda, kurios garbę gina Faustas Nausėda.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų