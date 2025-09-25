Lietuvos ledo ritulininkai užsienyje: Dumčius prisidėjo prie pergalės Alpių lygoje, Kovalenko debiutavo Norvegijoje

„Sparta“ (4 tšk.) lenkia 2 komandas ir užima 8-ą poziciją.
Alpių ledo ritulio lygoje įvyko „lietuviškų“ komandų akistata: Arturo Seniuto atstovaujama „Hockey Unterland Cavaliers“ (Italija) ekipa namuose 0:5 pralaimėjo prieš „KHL Sisak“ (Kroatija) klubą su Marijumi Dumčiumi. Pirmajame penkete žaidęs M. Dumčius įmušė įvartį ir atliko rezultatyvų perdavimą. A. Seniutas taip pat žaidė pirmajame penkete ir nepasižymėjo.
„KHL Sisak“ (5 tšk.) žengia 2-a, o „Hockey Unterland Cavaliers“ (0) užima paskutinę – 13-ą – poziciją.
Antroje pagal pajėgumą Suomijos lygoje („Mestis“) „KeuPa HT“ ekipa be Martyno Griniaus svečiuose 1:5 nusileido Helsinkio „Jokerit“.
„KeuPa HT“ (5 tšk.) rikiuojasi 8-a, o paskutinę – 10-ą – vietą užima „Pyry“ (3) komanda, kurios garbę gina Faustas Nausėda.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!