TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Naujoko vedama „Baskonia“ laimėjo baskų taurę prieš M.Normanto ekipą

2025-09-25 23:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-25 23:10

Baskų taurės finale Vitorijos „Baskonia“ ekipa, kuriai dar nepadėjo Tadas Sedekerskis, 95:91 (18:22, 17:18, 36:30, 24:21) nugalėjo Bilbao „Surne“ komandą su Margiriu Normantu.

Vitorijos ekipa pasiekė pergalę

Baskų taurės finale Vitorijos „Baskonia“ ekipa, kuriai dar nepadėjo Tadas Sedekerskis, 95:91 (18:22, 17:18, 36:30, 24:21) nugalėjo Bilbao „Surne“ komandą su Margiriu Normantu.

0

M.Normantas per 20 minučių pelnė 6 taškus (2/4 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 2/3 baudos metimai), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 7 naudingumo balus.

Pralaimėjusiems Tryggvi Hlinasonas įmetė 15 taškų, Darrunas Hilliardas, Martinas Krampeljis ir Justinas Jaworskis – po 14, Melwinas Pantzaras – 12, Haraldas Frey‘us – 10 taškų.

Nugalėtojams Hamidou Diallo surinko 24 taškus (7 atk. kam., 34 naud. bal.), Luka Šamaničius – 22 (7 atk. kam.), Markquisas Nowellas – 14, Trentas Forrestas ir Inigo Royo pridėjo po 10.

