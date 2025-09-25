Naujoko vedama „Baskonia“ laimėjo baskų taurę prieš M.Normanto ekipą

M.Normantas per 20 minučių pelnė 6 taškus (2/4 dvitaškiai, 0/1 tritaškiai, 2/3 baudos metimai), atkovojo 2 kamuolius, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 7 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems Tryggvi Hlinasonas įmetė 15 taškų, Darrunas Hilliardas, Martinas Krampeljis ir Justinas Jaworskis – po 14, Melwinas Pantzaras – 12, Haraldas Frey‘us – 10 taškų.
Nugalėtojams Hamidou Diallo surinko 24 taškus (7 atk. kam., 34 naud. bal.), Luka Šamaničius – 22 (7 atk. kam.), Markquisas Nowellas – 14, Trentas Forrestas ir Inigo Royo pridėjo po 10.
