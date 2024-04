Lietuvos Enduro čempionate – rekordinis dalyvių skaičius

Enduro čempionate savo jėgas išbandė rekordinis šios disciplinos dalyvių skaičius – virš 180 dalyvių, o bendrai renginyje dalyvavo beveik 400 sportininkų su motociklais.

Pirmą kartą – elektrinių motociklų klasė

Pirmą kartą Lietuvos Enduro čempionate sukurta „E-moto“ klasė, kurioje varžėsi atletai su elektriniais motociklais. Klasės iniciatorius Matas Rinkevičius džiaugiasi, kad atsiranda vis daugiau varžybų, kuriose galima dalyvauti su elektriniais motociklais: „Smagu buvo pravažiuoti ir dalyvauti, nors su mažesniais elektriniais motociklais vos atvažiavome iki finišo, motociklų baterijos išsikrovė, bet su nuliu galėjome dar pabaigti varžybas.“

„E-moto“ klasėje nugalėjo Romualdas Miceika. Antrąją vietą užėmė Mantas Jakubonis, o trečiąją vietą ir pats klasės iniciatorius – Matas Rinkevičius.

REKLAMA

REKLAMA

Dalyvius su elektriniais motociklais tą pačią dieną buvo galima sutikti ir kitame motociklų sporto renginyje – Lietuvos Supermoto čempionato ir taurės pirmame etape Aukštadvario kartodrome.

REKLAMA

„Elektrinių motociklų svarba ir sportininkų skaičius auga ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Stengiamės užtikrinti galimybes varžytis renginiuose ir su elektriniais motociklais, dėl to įvairiose disciplinose įtraukiame „E-moto“, „Open E“ klases. Taip pat gegužės 25 d. Kaune organizuosime varžybas tik dalyviams su elektriniais motociklais“, – dalinasi Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) prezidentė Giedrė Leskauskienė.

Tarp dalyvių ir Europos čempionas

Organizatoriai ir dalyviai ganėtinai nustebo dalyvių sąraše išvydę Arūno Gibiežos vardą. Arūnas Gibieža – profesionalus „Red Bull“ motociklų akrobatikos (en. stunt riding) atletas, tapęs Europos motoakrobatikos čempionu. Šiuo metu daugiausiai laiko jis leidžia užsienyje, keliaudamas per per įvairius renginius – nuo turų po Indijos didmiesčius iki pasirodymų per F1 lenktynes, dėl to išvysti jį Lietuvoje – išties didžiulis įvykis.

REKLAMA

REKLAMA

„Draugai seniai jau dalyvauja Enduro varžybose, pats irgi kurį laiką norėjau išbandyti, šiemet dar motociklą gavau ir pirmą kartą savo gyvenime atvykau į Enduro varžybas. Apėmė nostalgija, nes Rukloje, poligone esu užaugęs, čia treniruodavausi su savo motoakrobatiniu motociklu. Buvo vėl smagu čia užklysti tik šį kartą su kitu motociklu“, – dalinasi Arūnas Gibieža.

A. Gibieža žada dalyvauti ir kituose Lietuvos Enduro čempionato etapuose, jei tik nesikirs su jo jau suplanuotomis varžybomis. Artimiausi jo planai numatyti birželio pradžioje pasirodymas F1 lenktynėse Bosnijoje ir Hercogovinoje, liepos pradžioje MotoGP varžybose Vokietijoje, o žiemą ant ledo planuoja sumušti greičiausio „Wheelie“ ant galinio rato „Guiness World Records“ rekordą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pirmojo etapo nugalėtojai

Pirmą kartą dalyvavęs Enduro disciplinos varžybose, talentingas ir stiprus atletas Vytautas Bučas demonstravo nepriekaištingą techniką ir greitį visose varžybose, užtikrinant pirmąją vietą E1 klasėje. Praėjusių metų E3 klasės čempionas Nerimantas Jucius, šiais metais startavęs E2 klasėje parodė savo stiprų pasiruošimą ir dominavo varžybose užimdamas pirmą vietą.

„Turėjome smagius greičio testus ir pravažiavimas. Įvykdėme šešis greičio testus, kuriose pavyko parodyti geriausius rezultatus. Tikiuosi, kad taip seksis visą sezoną“, – nekantrauja dėl sezono varžybų Nerimantas Jucius.

E3 klasės dominavimo vairą šiais metais iš Nerimanto Juciaus perėmė Raimondas Machrov, kuriam visus greičio testus pavyko įveikti greičiau už savo priešininkus Dalių Vaičekonį ir Audrių Norkų.

REKLAMA

Motociklų keturračių klasėse „Quad ATV“ techniškai greičiausias buvo Daividas Rudokas, o „Quad Open“ klasėje – Nikolaj Andrusov, aplenkęs antrosios vietos prizininką Nerijų Moisą net viena minute.

Rezultatai pagal čempionato klases:

E1: Vytautas Bučas, Justinas Juškevičius, Vladas Gončarovas

E2: Nerimantas Jucius, Džiugas Kazakevičius, Karolis Varnauskas

E3: Raimondas Machrov, Dalius Vaičekonis, Audrius Norkus

E40+: Mindaugas Daugėla, Andrius Mitkevičius, Viktoras Majys

E16+: Domas Butkus, Nedas Žažeckis

E-moto: Romualdas Miceika, Mantas Jakubonis, Matas Rinkevičius