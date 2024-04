Priaugtų kilogramų atsikratykite greitai ir lengvai: padės 1 gudrybė

Fiziniai pratimai yra ne tik svarbi lieknėjimo proceso dalis, tačiau jie taip pat padeda sumažinti riziką susirgti tokiomis svarbiomis ligomis kaip išeminė širdies liga, insultas ir 2 tipo diabetas. Tačiau ne visada lengva susiplanuoti laiką sporto salėje.

Dauguma iš mūsų žino, kad mankšta veikia mūsų fizinę ir psichinę sveikatą. Tačiau tarp darbo, vakarienės gaminimo ir vaikų auklėjimo gali būti sunku suplanuoti laiką, kada galėtume nueiti į sporto salę.

Norėdami numesti svorio, turite sudeginti daugiau kalorijų nei suvartojate, tai reiškia, kad turite pajusti kalorijų deficitą. Reguliari mankšta gali padėti pagreitinti medžiagų apykaitą, o tai gali padėti greičiau numesti svorio, rašoma mirror.co.uk.

Pasirodo, kad nebūtina kas mėnesį mokėti pinigų už sporto klubo abonementą, kad galėtumėte tinkamai sportuoti. Tiesą sakant, vienas profesorius paaiškino, kad vaikščiojimas iš tikrųjų gali pagreitinti medžiagų apykaitą labiau nei lankymasis sporto salėje.

Dublino Trejybės koledžo eksperimentinių smegenų tyrimų profesorius Shane'as O'Mara tinklalaidėje „Don't Tell Me the Score“ paaiškino, kodėl žmonės turėtų daugiau vaikščioti.

Profesorius O'Mara teigė, kad reguliarus užsiėmimas nedideliu aktyvumu per dieną yra naudingesnis jūsų medžiagų apykaitai nei nedideli intensyvaus, bet reto aktyvumo protrūkiai.

Medžiagų apykaita – tai cheminiai procesai, vykstantys jūsų organizme, kad išlaikytumėte gyvybę ir normaliai funkcionuojančius organus. Šiam procesui reikia energijos, o kuo greitesnė medžiagų apykaita, tuo daugiau kalorijų sudeginama gyvybingumui palaikyti.

Jis paaiškino, kad žmonės linkę „pervertinti“ valandos apsilankymo sporto salėje naudą, nors visą likusią dienos dalį buvo neaktyvūs. Pasak profesoriaus, toks elgesys gali lemti „fizinio aktyvumo sukeltą neveiklumą“.

Jis pridūrė: „Iš esmės jūsų kūnas sako, kad nuėjote medžioti, turite laukinį žvėrį, jį nukovėte, sėdite, galite valgyti. Ir jūsų medžiagų apykaitos greitis iš tikrųjų sumažėja.“

Profesorius mano, kad esame sukurti „reguliariam ritmingam judėjimui“, o ne retiems aktyvumo protrūkiams. Taigi, sėdėjimas visą dieną, o paskui intensyvi treniruotė sporto salėje ir vėl sėdėjimas „neatitinka mūsų, kaip žmonių, evoliucijos“.