Pasauliniu fenomenu tapusi krepšininkė pasirašė žadą atimančią rėmimo sutartį

Ajovos žvaigždė, tapusi WNBA naujokių biržos pirmuoju šaukimu, su „Nike“ sudarė aštuonerių metų 28 milijonų JAV dolerių sutartį, pagal kurią jai bus pagaminti firminiai bateliai, antradienį pranešė „Wall Street Journal“.

Tai reiškia, kad C. Clark sudarė pelningiausią sutartį dėl avalynės per visą moterų krepšinio istoriją.

C. Clark su „Nike“ bendradarbiauja nuo 2022 m., o jos vardo ir atvaizdo sutartis baigėsi 2023-24 m. sezono pabaigoje.

Su Indianos „Fever“ sutartį pasirašiusi C. Clark pasiliko su „Nike“, nors sulaukė „Under Armour“ pasiūlymo, kuris jai būtų atnešęs daugiau pinigų per metus, bet trumpesniam laikotarpiui.

Taip pat buvo svarstomos „Adidas“ (ketveri metai, 6 mln. JAV dolerių su firminiais bateliais) ir „Puma“ (pasitraukė dar nepateikusi pirminio pasiūlymo).

Every offer Caitlin Clark got before signing with Nike 💰 @brkicks pic.twitter.com/fOS0DCmsV8