Marius Grigonis nesureikšmina nesėkmės Eurolygos atkrintamosiose: „Ne pasaulio pabaiga“

Nors „Panathinaikos“ reguliarųjį sezoną baigė antroje turnyrinės lentelės vietoje, nusileisdami tik visą sezoną lyderiavusiems Madrido „Real“, tačiau pirmose ketvitfinalio serijos rungtynėse jų laukė netikėtumas.

Jau nuo pirmojo kėlinio nuožmią kovą demonstravęs „Maccabi“ sugebėjo palaužti Atėnų krepšininkus jų pačių sirgalių akivaizdoje.

Po rungtynių šią nesėkmę „Eurohoops“ žurnalistams pakomentavo ir „Panathinaikos“ gretose rungtyniaujantis M. Grigonis

„Žaidėme namuose ir privalėjome laimėti. Dabar galime analizuoti daugelį dalykų: atkovotus kamuolius, netikėtumus. Tačiau galiausiai reikia trijų pergalių ir turime laikytis kartu. Niekas nesakė, kad bus lengva ar kad namų aikštės pranašumas tiesiog atliks savo darbą.

Pasaulio pabaiga dar neatėjo. Turime parodyti charakterį ir atsitiesti, kaip tai darėme visą sezoną. Svarbiausia išlikti vieningiems ir nekartoti tų pačių klaidų“, – kalbėjo lietuvis.

Krepšininkas pabrėžė, kad niekas neminėjo, jog atkrintamosiose bus lengva ir aiškino, ką reikia padaryti, kad pavyktų laimėti kitas rungtynes.

„Mūsų puolimas buvo geras, pelnėme 87 taškus. Tai ne pasaulio pabaiga, galime laimėti tris kartus.

Nežinau, koks mūsų žaidimas. Kartais žaidžiame „run and gun“ ir gauname daug taškų, o kartais pelnome mažiau taškų. Jei sugebėsime išlaikyti juos žemiau 90 taškų, bus gerai. Jei išlaikysime juos žemiau 80, tai tikrai reikš pergalę

Kai pralaimi, turi turėti atsakymą ir parodyti charakterį. Turime geriau išpildyti smulkmenas“, – sakė M. Grigonis.

Here is how the bracket looks like after the first Playoff games have ended 👀 pic.twitter.com/uIgbehTWAZ