Caitlin Clark fenomenas: rekordus laužanti Ajovos žvaigždė stebina ir geriausius

C. Clark jau daugelį metų ji pelno daugybę individualių apdovanojimų už savo pasirodymus koledžų lygoje, tačiau ji pasiekė neregėtas aukštumas vasario 16 d., kai tapo geriausia krepšininke NCAA istorijoje, aplenkusi Kelsey Plum.

Taip pat visai neseniai ji tapo pasauline ikona, kai tapo istorinių NCAA reitingų lydere pagal pelnomus taškus ne tik tarp merginų, bet ir tarp vaikinų.

Šis rekordas buvo nepajudinamas nuo pat 1970 m.

„Tai beprotiška. Jei kas nors man būtų pasakęs, kad tai padarysiu prieš pradėdama profesionalią karjerą, būčiau nusijuokusi ir pavadinusi bepročiu“, – po savo žygdarbio sakė žaidėja.

Pasaulinis fenomenas

2002 m. sausio 22 d. Des Moine, Ajovos valstijoje, gimusi 1,83 m ūgio įžaidėja sukėlė revoliuciją krepšinio pasaulyje. Palyginimui, jos artjanti pradžia profesionalų krepšinyje primena tokių žaidėjų, kaip LeBronas Jamesas savo laiku ar neseniai Victoras Wembanyama, įtaką.

C. Clark sugebėjo paversti Ajovos universiteto komandos rungtynes svarbiais įvykiais, plačiai stebimais per televiziją. Rungtynes stebėjo ir 10 mln. žiūrovų, o tokių skaičių nebuvo matoma nuo 2010 m.

Bilietai į rungtynes, kuriose pasirodo C. Clark yra išperkami ne tik namų arenoje, tačiau ir išvykose. Lūkesčiai išvysti krepšininkę yra tokie dideli, kad rungtynėse su Ohajo valstijos komanda 408 dolerių vertės bilietai perpardavinėjant pasiekė net 5 199 dolerių kainą.

Po to, kai vasario mėnesį ji pagerino moterų NCAA pelnytų taškų rekordą, jos marškinėliai tapo geriausiai parduodamais marškinėliais koledžų sporto istorijoje „Fanatics“ interneto svetainėje. 22-ejų mergina jau pasirašė sutartis su tokiomis didelėmis bendrovėmis kaip „Nike“, „Gatorade“ ir „State Farm“, įrašinėjo reklamas su tokiomis sporto žvaigždėmis kaip Jimmy Butleris ir Patrickas Mahomesas.

Nepaprastas taiklumas

Liaupsinamos C. Clark savybės yra tikrai ne veltui. Jos taiklių metimų nuotolis yra ilgiausias kada nors matytas moterų krepšinyje, o ji jau dabar lyginama su tokiomis NBA žvaigždėmis kaip Stephenas Curry ar Damianas Lillardas.

C. Clark, vos tik peržengusi aikštės vidurio liniją, tampa galvos skausmu varžovėms. Šį sezoną ji jau patakė 88 metimus, kurie iš 7,6 m nuotolio ar dar toliau. Per pastaruosius penkerius metus arčiausiai C. Clark buvo Sara Scalia, kuri 2021-2022 m. sezone pataikė 51 tokį metimą.

Šiuo metu NCAA ji pirmauja ne tik pagal pelnomus taškus (32,2), bet ir pagal rezultatyvius perdavimus (8,7).

Šis gebėjimas atlikti perdavimus daro ją visaverte atakuojančia žaidėja. Ji yra šešta pagal rezultatyvius perdavimus NCAA istorijoje ir nėra kitos tokios krepšininkės, kuri būtų patekusi į geriausiųjų 25-tuką pagal pelnomus taškus ir rezultatyvius perdavimus. C. Clark yra pirmoji NCAA I diviziono žaidėja, per savo karjerą pasiekusi bent 3000 taškų ir 1000 rezultatyvių perdavimų.

Dabartinis jos tikslas, sumušus beveik neįmanomą taškų rekordą – pirmą kartą per visą istoriją paversti Ajovos „Hawkeyes“ komandą čempione. Pernai jos buvo arti to, kai finale pralaimėjo LSU.

„Liko daug rungtynių, liko pasiekti labai gražių tikslų“, – sakė „Hawkeyes“ žvaigždė.

Laukiama debiuto WNBA

Stebėdami beveik nerealius C. Clark pasirodymus NCAA pasaulis laukia kol krepšininkė pereis į profesionalų krepšinį.

C. Clark dar turėjo galimybę vienerius metus tęsti mokslus NCAA, tačiau jau paskelbė, kad dalyvaus WNBA naujokų biržoje. Net neabejojama, kad Ajovos žvaigždė bus pasirinkta pirmuoju numeriu.

Kitas jos tikslas bus Indianos „Fever“ klubas, kuris jau trina rankas dėl to, ką C. Clark gali nuveikti poroje su viena dabartinių komandos lyderių Aliyah Boston.

NCAA rekordininkę tėvas vaikystėje užrašė į berniukų komandą, nes mergaičių komandos tuo metu paprasčiausiai nebuvo. C. Clark vedė tą komandą į čempionės titulą, priversdamas protestuoti kitų komandų tėvus

Viso pasaulio antraštėse jos talentas ir sugebėjimai yra vadinami „Clark fenomenu“, o pati krepšininkė savaime tampa ilgai lauktu pokyčiu moterų krepšinyje.

Pavyzdžiui, Dakotoje jau dabar yra pastebimas padidėjęs susidomėjimas mergaičių krepšiniu. Taip pat susidomėjimas išauga ne tik „Hawkeyes“ komandos, bet ir potencialių C. Clark varžovių transliacijose.

Parengta pagal Marca.com.