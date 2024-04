WNBA naujokių biržoje – nenustebinęs pirmasis šaukimas ir būrys Europos krepšininkių

WNBA yra trys šaukimų ratai, o kiekviename iš jų yra pašaukiama po 12 žaidėjų.

Pirmame rate be jokių netikėtumų pirmuoju šaukimu tapo ryškiausia JAV koledžų lygos žvaigždė Caitlin Clark. 22-ejų metų gynėja rungtyniaus „Indiana Fever“ komandoje.

Antruoju šaukimu buvo pašaukta puolėja Cameron Brink. 22-ejų Stanfordo universiteto krepšininkė karjerą WNBA pradės „Los Angeles Sparks“ ekipoje.

Tuo tarpu trečiuoju šaukimu į „Chicago Sky“ ekipą buvo pakviesta 201 cm ūgio brazilė Kamilla Cardoso.

Pirmoji Europos krepšininkė buvo pašaukta tik 9-uoju šaukimu. 20-metė prancūzė Carla Leite apsivilks „Dallas Wings“ ekipos marškinėlius.

