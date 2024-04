Žiniasklaida: paaiškėjo JAV rinktinės sudėtis olimpinėms žaidynėms

Žinomas ESPN žurnalistas Adrianas Wojnarowski praneša, kad kol kas JAV rinktinę turėtų sudaryti 11 žaidėjų, o tarp jų yra ryškiausios planetos žvaigždės.

Žurnalistas tai pat skelbia, kad iki stovyklos pradžios komandos vadovas Grantas Hillas nusprendė palikti vieną laisvą vietą sudėtyje.

ESPN story on USA Basketball finalizing '24 Paris Olympics roster that includes an iconic lineup of James, Curry, Durant and Embiid https://t.co/gEgbWBAbjk