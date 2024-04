Su Domantu Saboniu dirbantis strategas perims „Nets“ vairą

Primename, kad „Nets“ dar vasario viduryje atleido Jacque’ą Vaughną, o iki sezono pabaigos jį pavadavo Kevinas Ollie.

Susitarimas su šiuo strategu buvo pasirašytas 2023-ųjų vasarį, o šis kontraktas jį turėjo Brukline jį išlaikyti iki pat 2027-ųjų tarpsezonio.

Nuolatiniu komandos strategas taps ispanas Jordi Fernandezas, kuris dvejus pastaruosius metus dirbo Sakramento „Kings“ štabe.

Apie susitarimą oficialiai turėtų būti paskelbta sezoną pabaigus D. Sabonio klubui.

ESPN Sources: Jordi Fernandez has emerged as the Brooklyn Nets’ choice to become the franchise’s next coach, separating himself in a wide, month-long search that now has the Nets prepared to hire the Sacramento Kings’ top assistant. pic.twitter.com/VHqXY9AYsb