„Lietkabelis“ paskelbė kontrolinių rungtynių tvarkaraštį

Pirmasis jėgų patikrinimas laukia rugpjūčio 29 d. Druskininkuose su Vilniaus „Rytu“. Šios rungtynės bus atviros žiūrovams.
Antrasis kontrolinis mačas rugsėjo 2 d. su Kėdainių „Nevėžiu“ vyks Panevėžyje, tačiau dvikova vyks be žiūrovų.
Rugsėjo 6 d. panevėžiečių laukia išvyka į Kauną ir testas su šalies čempionu „Žalgiriu“, o rugsėjo 8 d. Nenado Čanako auklėtiniai Palangoje išbandys jėgas su Azerbaidžiano lygos laimėtoja Baku „Sabah“ ekipa.
Progą pirmą kartą išvysti atsinaujinusią komandą gerbėjai turės legendinio trenerio Raimundo Sargūno vardo kasmetinio turnyro metu rugsėjo 12–13 d. „Kalnapilio“ arenoje.
Dėl R.Sargūno taurės be „Lietkabelio“ taip pat varžysis į Europos taurę grįžtantis lietuviškasis Londono „Lions“ klubas iš Didžiosios Britanijos, Šiaurės Europos krepšinio lygos laimėtojai iš Rumunijos, Voluntario CSO krepšininkai ir Estijos vicečempionė Tartu „Ulikool“ ekipa.
Sargūno taurės tvarkaraštis:
09.12
15:30 „Lietkabelis“ – CSO
18:30 „Lions“ – „Ulikool“
09.13
15:30 Mažasis finalas
18:30 Finalas
Bilietų prekyba į Sargūno taurės rungtynes startuos artimiausiu metu, bilietus platina kakava.lt. Į visas ketverias turnyro rungtynes patekti galės ir visi 2025–26 m. sezono narysčių turėtojai.
Sezoną Nenado Čanako auklėtiniai pradės rugsėjo 20 d. LKL rungtynėmis namuose su Klaipėdos „Neptūno“ ekipa.
