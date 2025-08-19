Į Prancūzijos rinktinę sugrįžęs S.Francisco dėkojo A.Trinchieri

27-erių gynėjas džiaugiasi užsitarnavęs vietą dvyliktuke, bet pabrėžia, jog kelionė dar tik prasideda.
„Jaučiuosi nuostabiai, bet išlieku ant žemės, nes prieš akis laukia ilgas kelias, yra daug ką pasiekti, – „BeBasket“ sakė prancūzas. – Tikrai puiku būti tarp 12 vyrukų. Kelionė dar tik prasideda.“
S.Francisco praeitame Eurolygos sezone kauniečių gretose išsiskyrė labiausiai ir tai užtarnavo jam kvietimą į Prancūzijos rinktinę. Vidutiniškai per 26 žaidimo minutes jis pelnė po 14,6 taško, atkovojo po 2,7 kamuolio, atliko po 4,5 rezultatyvaus perdavimo, rinko po 15,6 naudingumo balo ir ne kartą demonstravo lyderio savybes lemiamais momentais. Lyderio vaidmenį prancūzas nori prisiimti ir Senojo žemyno turnyre.
„Buvau toks „Žalgiryje“, tai kodėl neatsinešti to čia? Po etapo Vokietijoje aš tikrai dominavau Eurolygos komandoje ir laikiau žaidimo gijas savo rankose. Tai padėjo man tobulėti, o darbas su treneriu Andrea Trinchieri leido nuoširdžiai įsivertinti save. Energija tiek puolime, tiek gynyboje, kūryba savo komandos draugams – aš žinau, kad galiu daryti didelę įtaką ir daug ką pakeisti,“ – kalbėjo įžaidėjas.
Per 3 sužaistas pasirengimo ciklo rungtynes S.Francisco Prancūzijos rinktinėje vidutiniškai žaidė po 13 minučių ir rinko 7 taškų, 1,3 atkovotų kamuolių, 3,7 rezultatyvių perdavimų bei 8 naudingumo balų statistiką.
S.Francisco Prancūzijai jau yra atstovavęs čempionate 2023 m. planetos pirmenybėse. Tuomet prancūzai nepasiekė atkrintamųjų, o žalgirietis turėjo 8 taškų, 1,6 atkovoto kamuolio ir 3,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką per 18 minučių.
