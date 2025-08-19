„Pacers“ pratęsė kontraktą su R.Carlisle'u

Pranešama, kad sutartis pasirašyta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.
Praeitame NBA sezone su Indianapolio klubu 65-erių specialistas nukeliavo iki finalo serijos septintųjų rungtynių ir lemiamame mače nusileido Oklahomos „Thunder“.
R.Carlisle'ui tai bus 5-tas sezonas prie „Pacers“ klubo vairo ir 25-tas apskritai dirbant vyriausiuoju treneriu stipriausioje pasaulio lygoje.
