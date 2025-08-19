Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

„Pacers“ pratęsė kontraktą su R.Carlisle'u

2025-08-19 17:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 17:44

Ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) treneris Rickas Carlisle'as pratęsė kontraktą su Indianos „Pacers“ ekipa, skelbia žurnalistas Marcas Steinas.

R.Carlisle&#039;as toliau dirbs Indianoje (Scanpix nuotr.)

Ilgametis Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) treneris Rickas Carlisle'as pratęsė kontraktą su Indianos „Pacers“ ekipa, skelbia žurnalistas Marcas Steinas.

0

Pranešama, kad sutartis pasirašyta ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Praeitame NBA sezone su Indianapolio klubu 65-erių specialistas nukeliavo iki finalo serijos septintųjų rungtynių ir lemiamame mače nusileido Oklahomos „Thunder“.

R.Carlisle'ui tai bus 5-tas sezonas prie „Pacers“ klubo vairo ir 25-tas apskritai dirbant vyriausiuoju treneriu stipriausioje pasaulio lygoje.

