  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

11 sezonų NBA praleidęs J.Wallas paskelbė apie karjeros pabaigą

2025-08-19 18:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-19 18:15

11 sezonų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleidęs Johnas Wallas pranešė apie karjeros pabaigą.

Wallas (Scanpix nuotr.)

11 sezonų Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) praleidęs Johnas Wallas pranešė apie karjeros pabaigą.

0

Traumų kamuotas 34-erių gynėjas paskutinį savo mačą sužaidė 2023 m. sausio mėnesi.

2010 m. 191 cm ūgio gynėjas buvo pašauktas pirmuoju šaukimu NBA naujokų biržoje Vašingtono „Wizards“ klubo, kuriame žaidė iki 2020 m. Vėliau jis dar žaidė Hjustono „Rockets“ ir Los Andželo „Clippers“ komandose.

Per karjerą J.Wallas penkiskart buvo renkamas į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

NBA per karjerą įžaidėjas sužaidė 647 mačus ir turėjo 18,7 taško ir 8,9 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

