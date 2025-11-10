Liepa Karlonaitė po dvigubo triumfo Druskininkuose: „Buvau jau pametusi pergalių skaičių“

Pirmąsias dvi dienas vyko net keturios elito slalomo lenktynės, įtrauktos į Tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos (FIS) kalendorių. Jose varžytasi ne tik dėl apdovanojimų, bet ir dėl FIS reitingo taškų, kurie turi įtakos ir 2026 m. olimpinių žaidynių atrankai.
Baltijos taurės varžybas Druskininkuose organizavo Lietuvos nacionalinė slidinėjimo asociacija (LNSA), o jų vykdymas dalinai finansuotas pagal aukšto sportinio meistriškumo programą gautomis lėšomis iš Nacionalinės sporto agentūros prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.
Grįžo į pergalių kelią
Net dvi pergales šiose varžybose iškovojo druskininkietė Liepa Karlonaitė. Tai buvo 18-osios ir 19-osios „Snow Arenoje“ jos laimėtos FIS varžybos.
„Buvau jau pametusi pergalių skaičių, bet neseniai pasižiūrėjau į savo profilį FIS svetainėje, tai dabar vėl žinau, kiek kartų esu laimėjusi“, – šyptelėjo 19-metė kalnų slidininkė.
„Alpių Aido“ klubo atstovė prisipažino, kad šie laimėjimai padėjo atgauti pasitikėjimą savo jėgomis, nes spalį „Snow Arenoje“ vykusiose pirmose šį sezoną FIS varžybose jai, sustreikavus sveikatai, nepavyko pasiekti finišo trejose lenktynėse, o ketvirtose, paūmėjus negalavimams, ji net nestartavo.
Į pergalių FIS varžybose kelią L. Karlonaitė sugrįžo lapkričio 4 d. vykusiose pirmose Baltijos taurės lenktynėse. Lietuvės bendras trijų nusileidimų laikas – 1 min. 12,24 sek. Antrąją ir trečiąją vietas iškovojo latvės Kristiana Hartmane (atsiliko 0,73 sek.) ir Elza Zelca (1,24 sek.). 19-ta buvo Lietuvos sportininkė Sofija Gurevičiūtė (21,94 sek.).
Kitose tos dienos moterų varžybose triumfavo K. Hartmane, o visos trys startavusios lietuvės nepateko tarp klasifikuotų sportininkių – S. Gurevičiūtė nefinišavo antrajame nusileidime, olimpietė Gabija Šinkūnaitė ir L. Karlonaitė – trečiajame.
Dar vieną pergalė L. Karlonaitė iškovojo lapkričio 5-ąją. Jos rezultatas – 1 min. 15,28 sek. Vos 0,13 sek. nuo nugalėtojos atsiliko K. Hartmane, o trečia vėl buvo E. Zelca (atsiliko 0,75 sek.). 15-ąją vietą užėmė G. Šinkūnaitė. Jos trijų nusileidimų laiko suma – 1 min. 24,54 sek. S. Gurevičiūtė iš varžybų pasitraukė trečiajame nusileidime.
Paskutines FIS varžybas laimėjo italė Matilde Cavagnino, o S. Gurevičiūtė ir L. Karlonaitė buvo diskvalifikuotos pirmajame nusileidime.
„Kova abi dienas buvo labai atkakli. Bet pergalė tampa dar saldesnė, kai dėl jos tenka sunkiai kovoti. Kiekvieno sportininko tikslas yra laimėti. Ir man svarbu laimėti visas varžybas, kuriose dalyvauju. Arba bent parodyti viską, ką galiu geriausiai. Kiekviena pergalė labai svarbi, nes už jos slypi labai daug juodo darbo treniruotėse“, – neslėpė L. Karlonaitė.
Vyrų varžybas pirmą dieną laimėjo latviai Harijs Gustavas Abele ir Nilsas Neo Trapanis. Pirmose lenktynėse finišuoti nepavyko nei Arūnui Čiukšiui, nei Danieliui Kaušiui. Antrose D. Kaušius užėmė 16-ąją vietą.
Antrąją dieną abejas varžybas laimėjo latvis Paulis Peteris Prancanis. Abejose lenktynėse nebuvo klasifikuotas nei vienas iš startavusių lietuvių – D. Kaušius, Gintaras Stumpf ir Povilas Lenkutis.
Lietuviai – ant visų garbės pakylos laiptelių
Nuo penktadienio iki sekmadienio Baltijos taurės trasose varžėsi vaikai ir jaunučiai bei „Masters“ grupės sportininkai.
Šiose varžybose Lietuvos atstovai ne kartą kopė ant garbės pakylos.
Super slalomo lenktynėse „Masters“ grupėje auksą iškovojo Rūta Paražinskienė, bronzą – Rūta Jakšaitytė-Kuliešienė, o tarp vyrų trečias finišavo Saulius Ivanauskas.
Slalomo rungtyje merginų U14 grupės bronzą laimėjo Vėjūna Grigaitė, „Masters“ varžybose vėl triumfavo R. Paražinskienė, trečiąją vietą užėmė Liudmila Kačanova, vaikinų U12 grupėje pirmąją vietą iškovojo Mantas Kuliešius, antrąją – Tadas Mikelionis, U14 grupėje nugalėjo Dominykas Česnulis, o U16 grupėje antras finišavo Kristupas Kaušius.
Baltijos taurės etapą sekmadienį vainikavo paralelinio slalomo varžybos.
„Masters“ moterų grupėje trečią pergalę į savo sąskaitą įsirašė R. Paražinskienė, o antrą bronzą – L. Kačanova.
Vaikinų ir vyrų varžybose lietuviai skynė trečiąsias vietas. U12 grupėje mažąjį finalą laimėjo M. Kuliešius, U14 grupėje – D. Česnulis, U16 grupėje – K. Kaušius, „Masters“ – Vytautas Paražinskas.
Pasirengimą sezonui pradėjo Pietų Amerikoje
Baltijos taurės pirmasis etapas buvo paskutinės šiais metais FIS kalnų slidinėjimo varžybos „Snow Arenoje“.
Tad dabar L. Karlonaitė su treneriais Anžela ir Vytautu Aleksandravičiais dėlioja treniruočių ir varžybų užsienyje grafiką. Jį reikia derinti ir prie studijų, nes druskininkietė – ISM vadybos ir ekonomikos universiteto pirmakursė. Tad jau kitą rytą po Baltijos taurės varžybų ji keliavo į paskaitas Vilniuje.
Derinti mokslą ir sportą L. Karlonaitė išmoko dar būdama moksleivė. Nors kartais kai ką tekdavo ir paaukoti. Šią vasarą abiturientė nedalyvavo diplomų įteikimo iškilmėse, nes buvo išvykusi į FIS stovyklą Pietų Amerikoje.
„Žinome, suderinti sunku. Praleidau diplomų teikimo ceremoniją, bet sėkmingai įstojau į universitetą. Viskas įmanoma, jei tik nori. Apskritai esu be galo laimingas žmogus, nes turiu savo gyvenime širdžiai mielą sportą – kalnų slidinėjimą“, – prisipažino olimpinės svajonės siekianti sportininkė.
Būtent stovykla Pietų Amerikoje prasidėjo druskininkietės pasirengimas olimpiniam sezonui. Ji turėjo vykti Argentinoje, bet dėl nepalankių oro sąlygų visi 36 stovyklos dalyviai ir keturi treneriai persikėlė į Čilę.
„Tokios stovyklos vyksta kiekvienais metais. Jose dalyvauja sportininkai iš įvairių žemynų. Šiemet užpildžiau paraišką ir mano kandidatūrą pirmiausiai patvirtino LNSA, o vėliau gavome ir FIS patvirtinimą. Finansiškai prie kelionės nemažai prisidėjo ir mano šeima.
Pagrindinis akcentas stovykloje buvo didžiojo slalomo rungčiai. Ant kalno treniruodavomės nuo ryto, o popiet eidavome padirbėti į salę“, – pasakojo L. Karlonaitė.
Stovykla vyko liepos mėnesį. Paklausta, ar atskleidė kitiems stovyklos dalyviams, jog jos vardas lietuviškai reiškia ir šio mėnesio pavadinimą, sportininkė šyptelėjo: „Taip, sakiau. Dar paaiškinau, kad yra ir medis liepa.
Mane ten pažino ir kaip „Snow Arenoje“ vykstančių varžybų daugkartinę nugalėtoją, nes buvo ir čia slidinėjusių žmonių. O kitiems pareklamavau „Snow Areną“, tai kai kurie stovyklos dalyviai buvo rugpjūtį ir rugsėjį atvažiavę čia pasitreniruoti.
Džiaugiuosi, kad pasinaudojau galimybe dalyvauti FIS stovykloje. Ji buvo labai naudinga.“
Į kurią šalį keliaus artimiausiu metu, L. Karlonaitė ir jos treneriai dar sprendžia. „Rinksimės pagal oro sąlygas. Pirmiausia turbūt vyksime į Suomiją. Tikiuosi startuoti įvairiose FIS varžybose, nes noriu atstovauti savo klubui, savo universitetui, ir, žinoma, Lietuvai.
Dalyvausiu ir slalomo, ir didžiojo slalomo varžybose, nes abiejų šių rungčių rezultatai yra įtraukti į LNSA olimpinės atrankos kriterijus.
Be abejo, treniruosiuosi ir „Snow Arenoje“, – dėstė pajėgiausia Lietuvos moterų slalomo rungties sportininkė, pernai debiutavusi suaugusiųjų pasaulio čempionate. Tiesa, ten varžybos jai baigėsi jau pirmajame nusileidime.
„Vien dalyvavimas tokio lygio varžybose labai įkvepia. Juk šalia matai žvaigždes, kurias stebi nuo vaikystės, į kurias lygiuojiesi. Turi galimybę net su jomis pasikalbėti“, – teigė L .Karlonaitė.
Ryškias pasaulio kalnų slidinėjimo žvaigždes, tarp jų ir olimpinius čempionus, druskininkietė ne kartą matė ir „Snow Arenoje“, kur žinomi sportininkai prieš sezoną atvažiuoja pasitreniruoti ir išbandyti inventorių.
„Savo kelią kalnų slidinėjime prieš 12 metų ir pradėjau „Snow Arenoje“, kuri tapo mano antraisiais namais. Labai smagu matyti, kad turime tokias sąlygas Lietuvoje, kuriomis galime pritraukti aukščiausio lygio sportininkus iš įvairių šalių.
Teko treniruotis kartu su slalomo Pasaulio taurės laimėtoja austre Katharina Liensberger jos trenerio pastatytoje trasoje. Mačiau iš arti, kaip vyksta treniruotės, visas procesas, kokio sudėtingumo trasos. Pažvelgiau į visą tą virtuvę iš arti. Jų trasos labai sudėtingos. Po kiekvieno nusileidimo sportininkė su treneriais analizuoja vaizdo medžiagą“, – kalbėjo L. Karlonaitė.
Šlaituose, kur kitąmet vyks olimpinių žaidynių kalnų slidinėjimo varžybos, jai slidinėti dar neteko. „Žinoma, domėjausi, kokiose trasose vyks olimpinės varžybos. Svajoju jose ir startuoti. Juk tikriausiai kiekvieno sportininko tikslas patekti į olimpines žaidynes“, – teigė kalnų slidininkė, kuri kovą planuoja dalyvauti ir pasaulio jaunimo čempionate.
Atranka baigsis sausį
Kas atstovaus Lietuvai 2026 m. Milano ir Kortinos olimpinių žaidynių kalnų slidinėjimo varžybose, paaiškės sausio 18 d., pasibaigus atrankai.
Į moterims skirtą kelialapį dar pretenduoja spalį „Snow Arenoje“ pirmą karjeros pergalę FIS varžybose iškovojusi 17-metė druskininkietė Neringa Stepanauskaitė. Ji su italo Roberto Gilardi vadovaujamos „Orobie Ski Team“ komanda šiuo metu treniruojasi Italijoje. N. Stepanauskaitė ir L. Karlonaitė spalio 30 d. Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete dalyvavo iškilmėse, skirtose pažymėti 100 dienų, likusių iki Milano ir Kortinos žaidynių.
Šventėje LTOK buvo ir 17-metis Rapolas Lapienis. Praėjusią savaitę jis išvyko į Švediją, kur treniruojasi su tarptautiniu Italijos klubu „Ski Racing Camp“ ir jo treneriu Corrado Castoldi.
Geriausias Lietuvos kalnų slidininkas Andrejus Drukarovas ir kiti „Global Racing Team“ nariai treniruojasi Austrijoje, kur rengiasi Pasaulio taurės varžyboms.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!