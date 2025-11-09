Jogailė Aglinskytė dailiojo čiuožimo varžybose Sofijoje liko 15-oje vietoje

Trumpąją programą sportininkė atliko nesėkmingai – tarp 28 dalyvių ji užėmė 21-ąją poziciją (42,61 taško). Laisvojoje programoje J. Aglinskytė pasirodė kur kas geriau (86,96) ir buvo 12-a. Bendras jos rezultatas – 129,57 taško.
Šis pasirodymas buvo kuklesnis nei rugsėjį pasiektas asmeninis rekordas – 150,01 taško. Trumpojoje programoje lietuvės rekordas yra 52,68 tšk., o laisvojoje – 104,49 tšk.
Varžybų nugalėtoja tapo ispanė Ariadna Gupta Espada, surinkusi 162,52 taško. Antrąją vietą iškovojo bulgarė Aleksandra Feigin (159,21 tšk.), o trečiąją – italė Elena Agostinelli (151,83 tšk.).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!