Jogailė Aglinskytė dailiojo čiuožimo varžybose Sofijoje liko 15-oje vietoje

Jogailė Aglinskytė dailiojo čiuožimo varžybose Sofijoje liko 15-oje vietoje

2025-11-09 21:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 21:29

Sofijoje (Bulgarijoje) pasibaigusiose tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Denkova-Staviski Cup“ lietuvė Jogailė Aglinskytė užėmė 15-ąją vietą.

Jogailė Aglinskytė (LSSA nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Sofijoje (Bulgarijoje) pasibaigusiose tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose „Denkova-Staviski Cup“ lietuvė Jogailė Aglinskytė užėmė 15-ąją vietą.

0

Trumpąją programą sportininkė atliko nesėkmingai – tarp 28 dalyvių ji užėmė 21-ąją poziciją (42,61 taško). Laisvojoje programoje J. Aglinskytė pasirodė kur kas geriau (86,96) ir buvo 12-a. Bendras jos rezultatas – 129,57 taško.

Šis pasirodymas buvo kuklesnis nei rugsėjį pasiektas asmeninis rekordas – 150,01 taško. Trumpojoje programoje lietuvės rekordas yra 52,68 tšk., o laisvojoje – 104,49 tšk.

Varžybų nugalėtoja tapo ispanė Ariadna Gupta Espada, surinkusi 162,52 taško. Antrąją vietą iškovojo bulgarė Aleksandra Feigin (159,21 tšk.), o trečiąją – italė Elena Agostinelli (151,83 tšk.).

