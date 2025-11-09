 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Blankus Normanto pasirodymas Ispanijoje

2025-11-09 20:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 20:55

Lengvą pergalę Ispanijos lygoje pasiekė Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (3/3) ekipa, kuri namuose 106:75 (27:23, 23:11, 28:11, 28:30) sutriuškino Saragosos „Casademont“ (2/4) klubą.

M.Normantas liko be taškų

0

17 minučių žaidęs M.Normantas liko be taškų – prametė 3 tritaškius, bet atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 2 pražangas, kartą pažeidė taisykles ir surinko 1 naudingumo balą.

Nugalėtojams Justinas Jaworskis įmetė 22 taškus, Darrunas Hilliardas– 20, Melwinas Pantzaras – 12 taškų (14 rez. perd.).

Pralaimėjusiems Devinas Robinsonas surinko 20 taškų, Santi Yusta – 14, Joelis Soriano – 12 taškų.

