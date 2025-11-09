Blankus Normanto pasirodymas Ispanijoje

17 minučių žaidęs M.Normantas liko be taškų – prametė 3 tritaškius, bet atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 2 pražangas, kartą pažeidė taisykles ir surinko 1 naudingumo balą.
Nugalėtojams Justinas Jaworskis įmetė 22 taškus, Darrunas Hilliardas– 20, Melwinas Pantzaras – 12 taškų (14 rez. perd.).
Pralaimėjusiems Devinas Robinsonas surinko 20 taškų, Santi Yusta – 14, Joelis Soriano – 12 taškų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!