  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos jaunieji badmintonininkai iškovojo tris bronzos medalius „YONEX Polish International U19“ turnyre

2025-11-09 21:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-09 21:02

Sekmadienį Lenkijoje finišavo tarptautinis jaunimo (iki 19 metų) badmintono turnyras – „YONEX Polish International U19 2025“.

Kęstučio Navicko badmintono akademijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Vaikinų vienetų varžybose bronzą iškovojo Nojus Tenikaitis (BWF-1295). Lietuvis pergales skynė iki pusfinalio etapo, kuriame 0-2 (15:21, 10:21) nusileido ispanui Yaideliui Gilui (BWF-1552).

Dvejetuose N. Tenikaitis su Roku Lesinsku pelnė bronzą. Anot organizatorių, lietuviai pusfinalyje atsisakė žaisti prieš lenkus Mikolajų Morawskį ir Krzysztofą Podkowinskį.

Merginų dvejetuose bronzą pelnė Taja Leonovič su Giedra Velykyte. Jos pusfinalyje 0-2 (15:21, 13:21) pralaimėjo lenkėms Majai Janko ir Alicjai Syrek.

