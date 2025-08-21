Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lenkai net ir sustabdę L.Markkaneną nepasipriešino suomiams

2025-08-21 20:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-21 20:39

L.Markkanenas nežibėjo, bet laimėjo užtikrintai

Pasirengime Europos čempionatui pergalių kraitį papildė Suomijos rinktinė.

0

Suomiai Espo mieste užtikrintai nugalėjo lenkus – 106:87 (27:19, 35:24, 22:24, 22:20).

Šįkart suomiams neprireikė Lauri Markkaneno šou – aukštaūgis per 18 minučių surinko 6 taškus (0/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių) ir 7 atkovotus kamuolius.

18 taškų nugalėtojams pelnė Olivier Nkamhoua (6 atk. kam., 6/9 dvitaškių), 16 – Eliasas Valtonenas (4/6 dvitaškių), po 10 – Jacobas Grandisonas ir 18-metis Miika Muurinenas, kuriam žadamas aukštas šaukimas Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenkijos rinktinei 17 taškų surinko Jordanas Loydas (3/8 tritaškių), 16 – Andžejus Pluta (7 rez. perd.), 12 – Michalas Michalakas, po 10 – Mateušas Ponitka ir Michalas Sokolowskis.

Lenkai pasirengimą baigė sužaidę net aštuonis kontrolinius mačus ir laimėję tris iš jų. Keturiais susitikimais apsiriboję suomiai neklupo, po dukart nugalėdami Belgiją ir Lenkiją.

Suomiai šeimininkaus Europos čempionato B grupėje, Tamperėje priimdami Vokietiją, Lietuvą, Švediją, Juodkalniją ir Didžiąją Britaniją. Lenkai D grupėje sutiks Islandiją, Prancūziją, Slovėniją, Belgiją ir Izraelį.

