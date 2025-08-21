Derricko Rose'o marškinėliai bus iškelti į „Bulls“ arenos palubes

Tai nutiks 2026 metų sausio 24 dieną.
Amerikietis Čikagoje praleido aštuonis metus. Atakų organizatorius būtent „Bulls“ gretose pradėjo savo karjerą 2008 metais, kai naujokų biržoje buvo pakviestas pirmuoju šaukimu.
Po trijų metų D. Rose‘as tapo lygos MVP ir tai padarė būdamas jauniausias lygos istorijoje.
Per savo karjerą krepšininkas yra žaidęs Niujorko „Knicks“, Klivlando „Cavaliers“, Minesotos „Timberwolves“, Detroito „Pistons“ ir Memfio „Grizzlies“ klubuose.
NBA lygoje įžaidėjas sužaidė 723 rungtynes ir per vidutiniškai 31 minutę fiksavo 17,4 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 5,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!