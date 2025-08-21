Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Derricko Rose'o marškinėliai bus iškelti į „Bulls“ arenos palubes

2025-08-21 19:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 19:52

Šešiolika metų NBA lygoje praleidęs Derrickas Rose‘as sulauks pripažinimo. Buvusio krepšininko marškinėliai iškils į Čikagos „Bulls“ arenos palubes.

Derrickas Rose | Scanpix nuotr.

Šešiolika metų NBA lygoje praleidęs Derrickas Rose‘as sulauks pripažinimo. Buvusio krepšininko marškinėliai iškils į Čikagos „Bulls“ arenos palubes.

REKLAMA
0

Tai nutiks 2026 metų sausio 24 dieną.

Amerikietis Čikagoje praleido aštuonis metus. Atakų organizatorius būtent „Bulls“ gretose pradėjo savo karjerą 2008 metais, kai naujokų biržoje buvo pakviestas pirmuoju šaukimu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po trijų metų D. Rose‘as tapo lygos MVP ir tai padarė būdamas jauniausias lygos istorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Per savo karjerą krepšininkas yra žaidęs Niujorko „Knicks“, Klivlando „Cavaliers“, Minesotos „Timberwolves“, Detroito „Pistons“ ir Memfio „Grizzlies“ klubuose.

NBA lygoje įžaidėjas sužaidė 723 rungtynes ir per vidutiniškai 31 minutę fiksavo 17,4 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 5,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų