Kvietimo iš Pauliukevičiaus sulaukęs Šalkovski pasakė, kada galėtų įvykti jų kova: „Gal važiuojame kartu atstovauti tėvynę pasaulio čempionate?“

Spalio 17-ą I. Pauliukevičius „instagrame“ pakvietė E. Šalkovski kovoti lapkritį vyksiančiame „UTMA 15“ turnyre, tačiau E. Šalkovski tuo metu pasirodyti vis dar negalės.
„Tu man siūlai kovoti lapkritį, kai gydytojai man tik kitą savaitę leidžia pradėti kontaktines treniruotes. Net apie rimtą sparingą be šalmų galime kalbėti tik lapkričio pabaigai ar gruodžio pradžioje. Bent tokia yra gydytojų nuomonė. Jeigu viskas gerai susidėlios, lapkritį bandysiu kovoti ten, kur reikalingi šalmai. Be pilno pasiruošimo bandysiu atstovauti Lietuvą mėgėjų kikbokso čempionate. Gal važiuojame kartu atstovauti tėvynę pasaulio čempionate? O mūsų kova tegu laukia sausį, kai būsime abu maksimaliai pasiruošę ir įvyks tai, kas turi įvykti“, – teigė E. Šalkovski.
WAKO kikbokso pasaulio čempionatas vyks lapkričio 21-30 dienomis, tuo tarpu „UTMA 15“ planuojamas lapkričio 28-ą dieną Kaune.
