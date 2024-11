Kontraversišku sprendimu pažymėtama mače „Barcelona“ patyrė antrąją nesėkmę

Robertas Lewandowskis rungtynių pradžioje pasiuntė kamuolį į vartus, tačiau po VAR buvo užfiksuota nuošalė. Bet šis epizodas kiek vėliau iššaukė daug diskusijų.

Tiesioginės rungtynių transliacijos metu buvo parodytas vaizdas, kuriame aiškiai matyti, kad R.Lewandowskio pozicija buvo taisyklinga. „Real Sociedad“ gynėjas savo koja buvo už lenko nugaros tuo metu, kai Frenkie de Jongas smūgiavo kamuolį. Epizodas nepaliko abejonių

Tačiau pusiau automatinės nuošalės sistema pateikė kitą vaizdą, kuris pateisino sprendimą neįskaityti įvarčio. Įdomu tai, kad 3D rekonstrukcijoje buvo parodyta, jog R.Lewandowskio bato priekis yra šiek tiek priekyje, nors realiame vaizde taip nebuvo.

Galiausiai įvartis ir nebuvo įskaitytas, o šeimininkai į priekį įsiveržė sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį, kai Sheraldas Beckeris tiksliu smūgiu išvedė „Real Sociedad“ ekipą į priekį 1:0.

Lewandowski's toe is the reason he was called offside on Barcelona's opening goal 😱 pic.twitter.com/OorZtpm8o1