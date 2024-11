„Real“ triuškinamą pergalę aptemdė svarbių žaidėjų traumos, „Bayern“ Vokietijoje įsirašė dar tris taškus

Į priekį savo ekipą išvedė Vinicius Junioras. Baudos aikštelėje jis klaidino varžovą bei galingu šūviu nepaliko varžovų vartininkui jokių vilčių.

Vėliau tolimu perdavimu per visą aikštę vienas prieš vartininku buvo išvestas Jude`as Bellinghamas. Anglas perkėlė vartininką ir padvigubino savo ekipos persvarą.

Antrajame kėlinyje Andrejus Luninas pasiuntė kamuolį link Viniciaus Junioro, o jis aplenkė gynėją ir išbėgęs prieš vartininką šį suklaidino bei lengvai pelnė antrąjį savo įvartį.

Netrukus Vinicius Junioras jau džiaugėsi „hat-tricku“. Šį kartą jis pasižymėjo po grubios „Osasuna“ klaidos, leidusios „Real“ puolėjui iš arti nuginkluoti vartininką.

Šiose rungtynėse „Real“ sulaukė ir blogų naujienų. Dar pirmajame kėlinyje net trys žaidėjai patyrė traumas. Dvikovos negalėjo tęsti Rodrygo, Ederis Militao bei Lucas Vasquezas.

Kaip vėliau paaiškėjo, E. Militao vėl plyžo kelio kryžminiai raiščiai, tad jam sezonas jau baigtas. Rodrygo nežais daugmaž mėnesį.

🚨⚪️ BREAKING: Éder Militão’s season is over as he suffered an ACL injury with meniscus also involved. pic.twitter.com/7QfbNJihbD