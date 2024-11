Ispanijos futbolo treneris sujudino socialinius tinklus: internautai smerkia poelgį su futbolininku iš Latvijos

Šis incidentas ne tik tapo karšta diskusijų tema Italijoje, bet ir sukėlė reakciją Didžiojoje Britanijoje, kur 47-erių metų P.Clotetas jau žinomas kaip ugningo būdo treneris iš savo darbo „Oxford“ ir „Birmingham“ klubuose.

Italijos „Serie C“ lygoje žaidžiančią „Triestina“ treniruojantis P.Clotetas prarado savitvardą ir griebė savo auklėtinį latvį Raimondą Krollį po to, kai šis buvo išvarytas iš aikštės gavęs tiesioginę raudoną kortelę už pavojingą pražangą.

Incidentas įvyko 33-iąją minutę, kai R.Krollis, palikdamas aikštę, buvo sulaikytas savo trenerio. Užuot nuėjęs tiesiai į rūbinę, R.Krollis priėjo prie P.Cloteto, o šis, įpykęs, griebė puolėją už marškinių apykaklės ir pradėjo jį purtyti. 23-ejų metų P.Krollis nebandė priešintis šiam netikėtam trenerio veiksmui.

„Triestina“ po šio incidento liko žaisti dešimtyje. P.Cloteto nuotaikos nepagerino ir rungtynių pabaiga – likus vos trims minutėms iki rungtynių pabaigos „Giana Erminio“ išplėšė pergalę po Gabrielio Avinci įvarčio.

Šis pralaimėjimas dar labiau pablogino „Triestina“ padėtį – komanda išlieka paskutinėje lentelės vietoje, surinkusi vos šešis taškus per keturiolika rungtynių.

