NBA iš rikiuotės iškrito dviejų klubų lyderiai

Naujojo Orleano „Pelicans“ skelbia, kad neribotam laikotarpiui prarado savo žvaigždę Z. Williamsoną. Pranešama, kad jis pasitempė kairės kojos pakinklinę sausgyslę. Krepšininkas iki šiol dėl įvairių sveikatos problemų praleido keturias rungtynes iš pirmų dešimt.

24 metų puolėjas šiame sezone renka 22,7 taško, atkovoja po 8 kamuolius ir atlieka 5,3 perdavimo.

Vakarų konferencijoje „Pelicans“ (3/7) žengia keturiolikti.

Kiek daugiau aiškumo dėl Fynikso „Suns“ puolėjo K. Duranto situacijos. Pranešama, kad vienas geriausių NBA krepšininkų pasitempė blauzdą ir be krepšinio turės praleisti apie dvi savaites.

Šiame sezone Fynikso „Suns“ ekipos puolėjas per 39 minutes pelno 27,6 taško, atkovoja 6,6 kamuolio ir atlieka ir 3,4 rezultatyvaus perdavimo.

Fynikso klubas šiuo metu turi 8 pergales, vos 1 pralaimėjimą ir Vakarų konferencijoje dalijasi 1–2 vietas su Oklahomos „Thunder“ ekipa.

