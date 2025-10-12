Klaipėdos „Neptūnas Amberton“ – Rygos TTT tiesiogiai: stebėkite Moterų lygos akistatą

Susitikime nuo 14 val. tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Abi komandos LMKL pirmenybėse startavo pergalingai.
Klaipėdos „Neptūnas“ 64:45 gynyboje užrakino Kauno „Aistes-LSMU“, o štai Rygos TTT nesunkiai 91:44 susitvarkė su Talino TSA komanda.
Klaipėdietės pergale pradėjo ir kovas Europos taurėje. Pirmosiose rungtynėse uostamiesčio komanda 81:65 įveikė Niūno „Basket“ klubą iš Šveicarijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!