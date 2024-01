Ketvirtajame kėlinyje užmigę „Suns“ sugėrė pralaimėjimą prieš „Magic“

Paolo Banchero nugalėtojams pelnė 26 taškus, o nuo atsarginių žaidėjų suolelio pakilęs Moritzas Wagneris per 23 minutes pelnė 16 taškų ir atkovojo 12 kamuolių.

Pralaimėtojų pusėje 44 taškus pelnė Devinas Bookeris praėjus dviem dienoms po to, kai rungtynėse prieš Indianos komandą surinko 62 taškus.

Ketvirtajame ketvirtyje Fynikso komanda daugiau nei aštuonias minutes netaikė metimų iš žaidimo, o per paskutines 10 minučių pelnė tik keturis taškus ir po septynių pergalių serijos pralaimėjo antrą kartą iš eilės.

„Suns“ pataikė 18 iš pirmųjų 24 metimų, įskaitant Kevino Duranto tolimą metimą, kuris antrojo ketvirčio pradžioje suteikė jiems 13 taškų pranašumą.

